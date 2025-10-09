Costa Rica vs. Honduras: Rolando Fonseca lloró al hablar sobre lo que significó la Selección para él

Rolando Fonseca dijo en 120 minutos que daría lo que fuera por defender los colores de la Sele. (120 minutos/Facebook)

Rolando Fonseca no pudo contener las lágrimas al expresar el profundo amor que siente por la Selección de Costa Rica.

El exdelantero aseguró que daría lo que fuera por volver a vestir la camiseta de la Tricolor.

El exjugador fue invitado al programa 120 minutos este jueves, donde conversaron sobre el partido decisivo contra Honduras en las eliminatorias de Concacaf.

Fonseca explicó que en la cancha se dejan de lado las diferencias personales y que lo más importante es entregarse por el equipo.

“Es mi compromiso moral con los jugadores dentro de la cancha porque si yo no lo tengo con ustedes y ustedes no lo tienen conmigo, ¿quién sufre primero? Mi familia, mi esposa, mis hijos, mis nietos.

“¿De quién van a hablar mal? Primero hablan de Rolando y ¿quiénes son los que sufren? Mi familia, los internos, los míos. Yo soy un león, para que no me los toquen me convierto en un león”, dijo entre lágrimas.

Fonseca también señaló que es necesario dejar a un lado el ego para dar el máximo esfuerzo.

“El vestir la camisa de la Sele hoy a mis 52 años. Daría lo que fuera por tener 30 años menos, y lo digo con sentimiento, porque daría lo que fuera.

“Y así como lo doy yo, le puedo asegurar que llamo a cualquiera hoy y lo darían igual, ¿sabes por qué? Porque tenemos el sentimiento de haber vestido esa camisa y amarla”, expresó con la voz entrecortada.

El exdelantero aclaró que no cuestiona el amor de los jugadores actuales por la Sele, pero hizo un llamado para que pongan corazón y entrega en cada partido.

“Hoy es el partido de la nieve”, agregó.

Cuando el periodista Pablo Guzmán le preguntó por qué la Selección le genera tanto sentimiento, Fonseca respondió:

“La Selección es como el amor de una madre, yo encontré mi refugio en Selección. El hecho de poder llegar a Selección, esa fue mi madre”.

Finalmente, destacó que su pasión por la Tricolor va mucho más allá de él mismo, y que otros exjugadores también sueñan con revivir la emoción de defender esos colores.