Honduras vs. Costa Rica: hondureño le grita al Piojo Herrera que “se va a quedar sin trabajo”

Hondureño causó polémica al gritarle al Piojo Herrera que “se va a quedar sin trabajo”.

Un aficionado hondureño está dando de qué hablar en redes tras gritar unas palabras que no agradaron a muchos previo al partido entre Honduras y Costa Rica.

Los países centroamericanos se enfrentarán este jueves 9 de octubre, en el estadio Francisco Morazán, en San Pedro Sula, por las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Luego de la conferencia de prensa de este miércoles, un aficionado de nombre Gabriel Maldonado tiró las frases que encendieron la polémica.

“Ahí viene el hombre que mañana se queda sin trabajo”, “adiós Piojo”, “¡Honduras!”, exclamó el catracho.

El video fue compartido por el medio hondureño Fútbol y Pasión Programa Deportivo.

El periodista que estaba grabando le consultó sobre sus afirmaciones y no dudó en repetirlo: “Ya mañana él se va a quedar sin trabajo. Mañana Honduras va a ganar 2-1. ¡Viva Honduras!”, agregó Gabriel.

Costa Rica necesita ganar este partido para devolver la confianza a la afición y evitar que se le dificulte más la clasificación, pues empató sus dos primeros encuentros, ante Nicaragua y Haití.