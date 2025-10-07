Unafut confirmó cuándo se jugará el partido entre Alajuelense y Cartaginés

Alajuelense tiene seis convocados para la fecha FIFA de octubre por lo que se reprogramó su partido con Cartaginés. (Prensa LDA/Prensa LDA)

La Unafut ratificó este martes la nueva fecha en la que se jugará el partido entre Alajuelense y Cartaginés, tras la reprogramación que solicitaron los manudos al ente rector del torneo.

El organizador del campeonato ratificó que el duelo ahora será el domingo 9 de noviembre, a las 3 p.m., en el estadio Morera Soto en Alajuela.

“En UNAFUT deseamos comunicar que ante la solicitud presentada por Liga Deportiva Alajuelense para reprogramar el partido ante el Club Sport Cartaginés, de la jornada 5 del Torneo de Apertura, debido a la convocatoria de seis de sus futbolistas a las Selecciones Nacionales de Costa Rica (Mayor y Sub-17), el Comité de Competición analizó el caso en sesión ordinaria celebrada este martes y acordó que el encuentro se disputará el domingo 9 de noviembre, a las 3:00 p.m., en el estadio Alejandro Morera Soto”.

Ese domingo también es una fecha FIFA por lo que el partido deberá jugarse a pesar de los convocados que tenga cada equipo, pues ya no habría más espacio para poder reprogramar el choque sin alterar las fechas del campeonato.

LEA MÁS: En Cartaginés están molestos con Alajuelense por la nueva reprogramación de su partido

La Unafut aprobó el cambio por convocatoria de seleccionados

Celso Borges es uno de los futbolistas de Alajuelense convocados a la Selección de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La Unafut aprobó el cambio dado que cumple con los criterios establecidos en el artículo 86 del Reglamento de Competición, que permite la reprogramación si un equipo tiene seis o más convocados a las selecciones nacionales.

Los seis jugadores rojinegros convocados

¿De dónde salen los seis jugadores convocados de los rojinegros? Se trata de cinco llamados a la selección mayor: Celso Borges, Guillermo Villalobos, Alejandro Bran, Creichel Pérez y Alexis Gamboa, y uno a la selección sub-17, Isaac Badilla.