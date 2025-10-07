Alajuelense pedirá reprogramación del partido ante Cartaginés el sábado por estos motivos

Alejandro Bran y Creichel Pérez son dos de los jugadores de Alajuelense convocados a la Selección de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense y Cartaginés jugarían el próximo sábado el partido pendiente del Apertura 2025; sin embargo, una vez más los rojinegros pedirán la reprogramación del encuentro a la Unafut.

El cuadro manudo solicitará, de manera unilateral, el cambio de fecha al tener seis jugadores convocados a selecciones nacionales. Según sabe La Teja, la decisión se tomaría este martes a las 4 p.m., cuando el Comité de Competición de Unafut se reúna.

¿De dónde salen los seis jugadores convocados de los rojinegros? Se trata de cinco llamados a la selección mayor: Celso Borges, Guillermo Villalobos, Alejandro Bran, Creichel Pérez y Alexis Gamboa, y uno a la selección sub-17, Isaac Badilla.

En el caso del juvenil, cuenta dentro de la planilla del primer equipo porque está inscrito allí y, además, ya tiene contrato profesional, por lo que se incluye dentro de las condiciones que pone Unafut para reprogramar un partido.

Isaac Badilla fue convocado a la selección sub-17 de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El reglamento de competición destaca que si un equipo tiene seis jugadores o más convocados a selecciones, puede pedir de manera unilateral cambiar la fecha sin que el rival tenga nada que estar de acuerdo.

En el caso de los brumosos, pese a que la decisión no pasa por sus manos, al contar con diversos lesionados, la decisión también podría venirles bien.