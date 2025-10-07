Esto pasó este lunes con los jugadores de Alajuelense implicados en lío por indisciplina

John Paul Ruiz, Deylan Paz y Deylan Aguilar volvieron a los entrenamientos con Alajuelense este lunes. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Alajuelense entrenó este lunes en su centro de Alto Rendimiento en Turrúcares en Alajuela y lo hizo con John Paul Ruiz, Deylan Aguilar y Deylan Paz, quienes volvieron a las prácticas tras estar separados la semana pasada por indisciplina.

Los tres futbolistas volvieron a los entrenamientos luego del castigo que recibieron, según sabe La Teja, estuvieron separados del primer equipo hasta este lunes y además recibieron una fuerte multa económica como parte de la sanción interna.

Tras volver a entrenar, además, debieron darles una disculpa a sus compañeros y los jugadores quedaron con el ultimátum que otra torta de esas y van para afuera, pues a nivel interno se valoró incluso la continuidad de los futbolistas.

Creichel Pérez está entrenando con la Selección de Costa Rica.

Ninguno de ellos viajó al partido en Honduras ante el Motagua el martes anterior, al que tampoco fue Creichel Pérez.

El volante está con la Selección de Costa Rica para los partidos eliminatorios ante Honduras y Nicaragua, por lo que no ha vuelto a los entrenamientos con los erizos; sin embargo, también fue multado como los otros implicados.

Alajuelense además está a la espera si jugará el partido programado el próximo sábado 11 ante Cartaginés, pero según sabemos, este martes podría anunciarse una nueva fecha tras una negociación entre los clubes.