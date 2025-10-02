Hermano de John Paul Ruiz calificó con dureza el comportamiento del jugador de Alajuelense

La familia de John Paul Ruiz, jugador de Alajuelense está muy afectada por la polémica que ha protagonizado el jugador en los últimos días. Prensa LDA. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

La familia de John Paul Ruiz, jugador de Alajuelense, reconoció que el defensor cometió un gran error al estar en la calle en horas de la madrugada, situación que lo metió en una polémica que lo ha afectado mucho.

Recordemos que, supuestamente, el porteño ingirió licor y se dio de golpes con su compañero Creichel Pérez. En la trifulca también estuvieron sus compañeros Deylan Aguilar y Deylan Paz. Debido a esto, Pérez y Ruiz no viajaron a Honduras, para el partido del martes pasado contra el Motagua, por la Copa Centroamericana.

Jessie Ruiz, hermano del jugador liguista, conversó con La Teja y contó que desde el incidente, John Paul ha estado encerrado en su apartamento y únicamente cumple con ir a los entrenamientos y se devuelve a su casa.

“En realidad no he podido hablar bien con él, mi mamá (doña Abigail) es la que se ha comunicado más con él. La verdad está afectado, casi no quiere conversar con la familia y está muy apenado por lo que pasó y optó por esconderse, por decirlo así.

“Nosotros lo estamos apoyando, la gente nos está preguntando mucho, pero no sabemos qué decirles, es una situación difícil, pero somos conscientes de que cometió un error”, afirmó.

Jessie es uno de los hermanos más cercanos de John Paul, uno de sus consejeros y confía en que en el equipo le den una nueva oportunidad y espera que aprenda de esta dura experiencia.

“Ojalá esto que pasó le sirva de experiencia, que no vuelva a cometer este error, es una figura pública, cualquier error que cometa, va a provocar que se lo vayan a criticar duramente.

La supuesta bronca de los jugadores de Alajuelense Creichel Pérez y John Paul Ruiz se habría dado en esta acerca, en barrio La California. Yenci Aguilar. ( Yenci Aguilar. /Yenci Aguilar.)

“Siempre le van a tirar duro, por alguna cosa que le pase y ojalá le haya servido de lección y que siga esforzándose más y que ojalá esto no pase a más, que en el equipo le den la oportunidad, para que demuestre”, comentó.

John Paul conversó con su familia antes de salir

El hermano del defensor liguista contó que ellos hablaron con John Paul el sábado temprano y fue hasta el día siguiente por la mañana cuando se dieron cuenta de lo que pasó, a través de las redes sociales.

“Lo que él nos dijo es que el domingo debía entrenar temprano y en la tarde se iban para Honduras. No nos imaginamos que se iría para la calle en horas de la noche.

“Nosotros no sabíamos nada y al otro día nos dimos cuenta al ver la noticia. La verdad es que estamos dolidos, es un golpe duro, porque a él le ha costado mucho trascender y ahora que llegó a Alajuelense se le aconsejó para que hiciera las cosas bien.

“Que se fuera por la línea correcta, porque lo que él más quiere es ser llamado a la Selección y ser legionario nuevamente. Uno lo aconseja, pero a veces no toman esos consejos como debe ser”, dijo Jessie.

La familia de John Paul está muy afectada

En estos días, doña Abigail, la madre del futbolista ha estado pendiente del muchacho, de 20 años.

“Mi mamá le está dando ánimos, él vive en Alajuela y prácticamente va a los entrenamientos y no sale más. Él está triste, porque asegura que las cosas no se dieron como se está diciendo.

Jessie Ruiz (izquierda), hermano del jugador liguista reconoció que John Paul fue un irresponsable. Cortesía. (Cortesía)

“Lo que él le dice a mi mamá es que sí hubo una discusión, pero luego Creichel se bajó del carro y ahí quedó John Paul con los otros jugadores, destacó.

Jessie se sorprendió al saber que su hermano estaba a esas horas de la noche, fuera de su apartamento, sabiendo que al otro día debía entrenar e irse para suelo catracho.

“Cuando estaba en Puntarenas él casi no salía, porque vivía con mi mamá y si acaso iba donde la novia.

“La verdad nos sorprendió saber que andaba en esas, no nos imaginamos que estuviera a esas horas de la noche fuera de la casa y menos que estuviera involucrado en esta clase de problemas”, destacó.

John Paul fue irresponsable, según su hermano

En Barranca, de donde es el jugador, no hay día en que no le pregunten a Jessie y su familia por lo que pasó.

“Nos preguntan si es cierto que se agarraron, ¿por qué andaba ahí?, ¿por qué se equivocó? Sabemos que eso es lo que se pregunta mucha gente. A veces no sé qué decirles, porque ni yo tengo total claridad de lo ocurrido.

“No sé qué estaría pensando él en ese momento, pero sé que no es el único, lamentablemente uno sabe que hay jugadores que pasan metidos en bares y frecuentan este tipo de lugares”, comentó.

Le preguntamos a Jessie: ¿Cree que su hermano fue irresponsable al salir a altas horas de la noche, previo a un entrenamiento y viaje al exterior?

“Sí, la verdad fue muy irresponsable, porque él sabía que entrenaban temprano y tenían que tomar un avión. A esa hora debía estar descansando y concentrado, para lo que se venía”, agregó.