Excapitán de Alajuelense exige que la directiva tome medidas tras escándalo con jugadores

Creichel Pérez fue uno de los jugadores involucrados que quedaron fuera del viaje a Honduras. (Prensa Alajuelense)

El fin de semana sucedió un hecho que no pasó por alto en el liguismo, cuatro jugadores se fueron de fiesta y dos de ellos, supuestamente, acabaron a los golpes en horas de la madrugada en el barrio La California, en San José.

Esto trajo las primeras consecuencias, los cuatro jugadores quedaron fuera de la lista para viajar a Honduras para el partido de vuelta de la Copa Centroamericana en la fase de cuartos de final, ante el Motagua.

LEA MÁS: ¿Llegó golpeado Creichel Pérez al inicio del microciclo de la Selección?

Dicho partido acabó con una remontada de Alajuelense ante Motagua tras ganar 2-1, y pese a que dos de estos jugadores pintaban para ser estelares en dicho compromiso, a Óscar Ramírez no le tembló el pulso para dejarlos fuera del juego pese a lo mucho que se jugaba el club erizo, como lo es la disputa de un tricampeonato centroamericano y el boleto directo a la próxima Concacaf Champions Cup.

Alajuelense clasificó este martes a la Copa de Campeones de Concacaf. (X de Concacaf Champions Cup/X de Concacaf Champions Cup)

La Teja conversó con el exjugador de Alajuelense, Luis Diego Arnáez, quien fue enfático en que estas situaciones no pueden ocurrir en un equipo como la Liga, por lo que la directiva deberá mandar un mensaje claro no solo para estos cuatro jugadores, sino también a todos los futbolistas.

“Lo primero que debe valorar la junta directiva es que tiene que mandar un mensaje a todos los demás jugadores de este país, que la Liga es una institución seria y que, en momentos en los que se está jugando la vida, no puede permitir que futbolistas no lo tomen con la seriedad del caso. La Liga se jugaba mucho el martes y no era para que en ese lapso se hubiera planeado una fiesta o un evento o lo que fuera, ya que había mucho en juego, así que la directiva debe mandar un mensaje de que es una institución seria”, acotó el exliguista a La Teja.

LEA MÁS: Fiscalía reveló dato clave sobre presunto pleito entre jugadores de Alajuelense

Para Luis Diego, no se les puede permitir a jugadores y menos jóvenes, este tipo de conductas.

“Nos estamos jugando la vida y no podemos permitir que futbolistas y menos jóvenes no entiendan el lugar en donde están y el momento en el que están. Hay momentos para todo, pero cuando se está en una mala racha mejor concentrarse, ya que si no va a ser muy difícil”, expresó.

Arnáez afirma que la remontada en Honduras contra Motagua pudo bajar las aguas, pero que se debe ser claro en el club con lo que sucedió.

Diego Campos marcó el gol del triunfo de Liga Deportiva Alajuelense contra Motagua, en Honduras. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“Se debe dar una reprimenda y un mensaje a los jugadores, no es que cuando yo jugué todos éramos angelitos, había jugadores con alguna problemática, pero eran momentos distintos y eso tienen que entenderlo los jugadores, tienen que entender los momentos en los que está la institución y la junta directiva tiene que hacerlos entender a ellos cuál es el momento actual del equipo en el que no se ganan campeonatos nacionales hace mucho tiempo y la afición pide el campeonato a gritos, por lo que no se pueden tomar estas cosas a la ligera.

Aunque este torneo no quita la necesidad del aficionado liguista con el campeonato nacional, un tricampeonato centroamericano sería algo brillante, pero aún así la Liga no debe pasar por alto darles una lección a estos jugadores y mandar un mensaje a terceros de que en la Liga las cosas se hacen con seriedad”.