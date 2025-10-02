¿Llegó golpeado Creichel Pérez al inicio del microciclo de la Selección?

Creichel Pérez llegó este jueves al microciclo con la Selección. (Facebook/Tigo Sports)

Creichel Pérez reapareció luego del escándalo del fin de semana en el que se dice que se fue a los golpes con su compañero de equipo, John Paul Ruiz.

El volante fue llamado por Piojo Herrera al microciclo de la Selección previo al partido contra Honduras.

Este jueves en la mañana se observaron imágenes de los seleccionados en el microciclo tras la convocatoria de Miguel Herrera, en el que el jugador de Liga Deportiva Alajuelense, Creichel Pérez se observaba con una clara sonrisa en su rostro mientras hacía los ejercicios del entrenamiento.

Creichel Pérez y John Paul Ruiz son dos de los futbolistas de Liga Deportiva Alajuelense que no viajaron a Honduras por irse de fiesta. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

El jugador manudo, además de verse con alegría, en las tomas mostradas por Tigo Sports, se podía apreciar sin ningún golpe o cicatriz visible en su rostro tras la supuesta pelea.

Las tomas se enfocaron en la cara y en lo que hacía el futbolista y de momento, no se notó nada inusual.

Se dice que Piojo Herrera y Alajuelense estarían tomando la decisión de si se queda o no entrenando con el equipo patrio la tarde de este jueves.

Costa Rica se estará enfrentando a Honduras en un duelo casi de vida o muerte para la tricolor en San Pedro Sula el próximo 9 de octubre, por la tercera jornada de estas eliminatorias para el Mundial de Norteamérica 2026, y en la cuarta fecha de este proceso mundialista nos veremos las caras nuevamente con Nicaragua, después del empate a uno en el primer partido de estos encuentros para buscar el pase a la siguiente Copa del Mundo.