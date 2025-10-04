Creichel Pérez recibió un premio que deja muy mal parado al fútbol de Costa Rica

Miguel Herrera mantuvo en la Selección de Costa Rica a Creichel Pérez pese al escándalo que rodeó al jugador de Alajuelense. (Archivo/Archivo)

Creichel Pérez estuvo en el ojo del huracán la última semana luego de que entre la noche del sábado y la madrugada del domingo anterior, se pegó un fiestón junto a tres compañeros de Alajuelense por lo que quedaron afuera del viaje a Honduras para jugar ante el Motagua.

El volante fue excluido de choque ante los catrachos por decisión de los rojinegros, sin embargo pese a toda la polémica que se armó a su alrededor, Miguel “Piojo” Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica sí lo dejará ir para jugar de visita ante la H.

Pérez es uno de los volantes a los que el Piojo metió en la lista para enfrentar a la bicolor, por lo que las sanciones contra el jugador fueron solo de parte de los rojinegros y las cuales se dieron a nivel interno, sin que estos revelaran de qué se trató.

LEA MÁS: Piojo Herrera sorprende al incluir en lista de Costa Rica ante Honduras a jugador que no se esperaba

Creichel Pérez llegó este jueves al microciclo con la Selección ante la mirada de muchos. (Facebook/Tigo Sports)

LEA MÁS: Celso Borges regresa a la Selección pero hay algo que preocupa muchísimo

Creichel fue convocado en la fecha pasada para jugar ante Nicaragua y Haití, así como en el microciclo que se realizó en el Complejo de la Fedefútbol del 1 al 4 de octubre.

El miércoles incluso se dio el morbo de cómo llegó el jugador, pues se dice que se habría peleado a golpes con su compañero John Paul Ruiz y si le habrían quedado marcas en su rostro por ello.