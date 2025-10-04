Torneo Nacional

Creichel Pérez recibió un premio que deja muy mal parado al fútbol de Costa Rica

Creichel Pérez continuó en la Selección de Costa Rica en una decisión que sorprendió a muchos

Por Sergio Alvarado
Creichel Pérez, convocado a la Selección por Miguel "Piojo" Herrera, pese al escándalo de indisciplina.
Miguel Herrera mantuvo en la Selección de Costa Rica a Creichel Pérez pese al escándalo que rodeó al jugador de Alajuelense. (Archivo/Archivo)

Creichel Pérez estuvo en el ojo del huracán la última semana luego de que entre la noche del sábado y la madrugada del domingo anterior, se pegó un fiestón junto a tres compañeros de Alajuelense por lo que quedaron afuera del viaje a Honduras para jugar ante el Motagua.

El volante fue excluido de choque ante los catrachos por decisión de los rojinegros, sin embargo pese a toda la polémica que se armó a su alrededor, Miguel “Piojo” Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica sí lo dejará ir para jugar de visita ante la H.

Pérez es uno de los volantes a los que el Piojo metió en la lista para enfrentar a la bicolor, por lo que las sanciones contra el jugador fueron solo de parte de los rojinegros y las cuales se dieron a nivel interno, sin que estos revelaran de qué se trató.

Creichel Pérez llegó este jueves al microciclo con la Selección.
Creichel Pérez llegó este jueves al microciclo con la Selección ante la mirada de muchos. (Facebook/Tigo Sports)

Creichel fue convocado en la fecha pasada para jugar ante Nicaragua y Haití, así como en el microciclo que se realizó en el Complejo de la Fedefútbol del 1 al 4 de octubre.

El miércoles incluso se dio el morbo de cómo llegó el jugador, pues se dice que se habría peleado a golpes con su compañero John Paul Ruiz y si le habrían quedado marcas en su rostro por ello.

Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

