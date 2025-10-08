Expareja de jugador que pertenece a Alajuelense denuncia supuestas agresiones

Una mujer denunció las supuestas agresiones de un jugador formado en Alajuelense. Foto ilustrativa. (Shutterstock/Shutterstock)

Una joven denunció en redes sociales las supuestas agresiones físicas y sicológicas que recibió del jugador Silvio Rodríguez, quien es ficha de Alajuelense y que ahora juega en Pérez Zeledón.

La exnovia recurrió a sus redes sociales para compartir detalles de las supuestas agresiones que recibía de parte del futbolista del volante de 20 años.

Rodríguez llegó al equipo generaleño para el torneo de Apertura 2025 y en la presente campaña no lleva goles y suma 177 minutos, de acuerdo con la Unafut.

Una persona allegada a la joven conversó con La Teja y confirmó las denuncias que hizo la muchacha a través de sus redes.

“El jugador y su ahora expareja fueron novios durante un año. Esta persona tiene problemas de ira, aparentemente acostumbraba a agarrar a golpes las cosas de la casa y a su expareja la empujaba y la golpeaba.

“En un par de ocasiones la agredió físicamente y además, había agresiones de carácter sicológico. El jugador maltrataba verbalmente a su novia y la humillaba. Siempre la hacía sentirse culpable de algunas situaciones”, comentó.

El jugador, aparentemente, ya no está con la muchacha.

“Ellos ya no están juntos, desde la semana anterior. Este muchacho no es una mala persona, pero tiene este tipo de problemas de conducta”, comentó la persona.

Silvio Rodríguez (izquierda), jugador de Pérez Zeledón es acusado de supuesta agresión física y psicológica. Prensa LDA. (Prensa Alajuelense)

Pérez Zeledón se refiere a supuesto caso de agresión

Robert Arias, gerente deportivo de Pérez Zeledón, confirmó que tienen conocimiento de la situación entre el jugador y su expareja.

“Este es un tema delicado. Nosotros ya hablamos con el jugador, tenemos su versión de los hechos y le creemos, respaldamos al jugador. Hace unos días ya sabíamos de la situación que vivía con su ahora expareja y esperemos que esto no pase a más.

“Nosotros no estamos de acuerdo con ningún tipo de agresión. Tengo entendido que la pareja terminó hace varias semanas y sabemos que en este tipo de situaciones hay dos versiones y como le repito, no estamos de acuerdo en que ningún hombre o ninguna mujer agreda a su pareja”, destacó el directivo generaleño.