Muere padre de futbolista de Pérez Zeledón

Pérez Zeledón informó en sus redes sociales el fallecimiento del padre del jugador Rawy Rodríguez

Por Eduardo Rodríguez
Alberto Rodríguez, padre del jugador Rawy Rodríguez falleció este 6 de octubre del 2025.
Alberto Rodríguez, padre del jugador Rawy Rodríguez, falleció este 6 de octubre del 2025. (Facebook Pérez Zeledón/Facebook Pérez Zeledón)

Este martes por la mañana, el Municipal Pérez Zeledón informó el fallecimiento del padre del jugador Rawy Rodríguez Osorio, por medio de un comunicado en sus redes sociales oficiales.

Alberto Rodríguez Hernández dejó este mundo el lunes, con 74 años de edad.

“Deseamos mucha fuerza para él, sus familiares y allegados en este momento tan triste”, expresaron los generaleños en sus redes sociales.

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a todos sus familiares y seres queridos”, finalizó Pérez Zeledón.

El lateral Rawy Rodríguez es nuevo jugador de Pérez Zeledón. Prensa PZ.
El lateral Rawy Rodríguez anotó en la última jornada ante Liberia.

Rawy Rodríguez viene de anotar un tanto en su último partido disputado, ante Liberia.

Desde La Teja le envíamos un abrazo solidario.

Rawy RodríguezPérez Zeledón

