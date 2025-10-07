Esta es la razón por la que Manfred Ugalde no ha podido unirse a la Selección Nacional. (AFP/Getty Images via AFP)

El delantero Manfred Ugalde vivió un contratiempo que le impidió unirse a tiempo a la Selección Nacional de Costa Rica, de cara al duelo del próximo jueves 9 de octubre ante Honduras.

Según informó la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), el atacante no pudo llegar al país la noche de este lunes, tal como estaba previsto, debido a un problema con su vuelo.

El avión que lo trasladaba desde Panamá hacia Costa Rica tuvo que desviarse a Nicaragua por neblina, lo que atrasó su llegada.

Se espera que el futbolista pueda incorporarse a la Tricolor en las próximas horas, una vez se resuelvan los detalles logísticos para su llegada.