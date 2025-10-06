¿Qué pasó con Aarón Suárez desde que dejó Alajuelense para irse a jugar a Turquía?

Aarón Suárez fichó hace un mes con Iğdır FK de Turquía en la segunda división (Instagram)

Aarón Suárez tiene un mes en el fútbol de Turquía; el 9 de setiembre fue fichado por el Igdir FK de la segunda división tras dejar Alajuelense; sin embargo, su situación por allá no es muy diferente a la que enfrentaba en Costa Rica.

El club ha disputado cinco partidos desde que firmaron al exmanudo, en los primeros dos no fue convocado mientras se acoplaba y acomodaba en sus primeros diez días, pero desde el 23 de setiembre el asunto no ha cambiado.

Suárez fue convocado para las últimas tres fechas, pero no ha salido del banquillo, por lo que sigue sin debutar en aquella nación en su primera experiencia en el exterior.

Para Suárez, el 2025 ha sido un año difícil, pues antes de irse de la Liga tampoco gozaba de muchos minutos. En las siete fechas que transcurrieron del Apertura 2025, actuó en tres y en las últimas dos fue reportado lesionado con una sobrecarga muscular.

En el campeonato pasado solo disputó 948 minutos en la fase regular, mientras que las semifinales y finales no jugó, lo que generaba hasta dudas de su continuidad en el plantel. Suárez reconoció que otros clubes ticos fueron a tocarle la puerta.

Aarón firmó por tres años en el cuadro otomano, es claro que aún queda mucho camino por recorrer, pero, al menos de entrada, lo pusieron a esperar.

El torneo turco volverá hasta el 19 de octubre, tras el parón por la fecha FIFA que se realiza en casi toda Europa, en el que esperará a ver si, finalmente, tiene su oportunidad.