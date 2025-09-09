Alajuelense confirma el adiós de Aarón Suárez y esta sería la ganancia que se echaría a la bolsa

Aarón Suárez le dijo adiós a Alajuelense tras cinco años en el club. (Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense confirmó este martes que el futbolista Aarón Suárez no continuará en el club luego de que este fuera vendido para que tenga su primera experiencia como legionario.

El número diez erizo será parte del club Iğdır FK de la segunda división turca, equipo fundado en el 2016 y que cinco años después se rebautizó Alagöz Holding Iğdır FK por motivos de un patrocinio.

Suárez se encuentra en Turquía adonde completó las pruebas médicas y fue a firmar el contrato que sería efectivo hasta el 2028.

Los manudos recibieron la oferta la semana pasada y todo se cocinó bastante rápido para ceder al futbolista que tenía contrato con el León hasta diciembre del 2026.

LEA MÁS: Aarón Suárez contó que lo querían alejar de Alajuelense al finalizar el torneo

Aarón Suárez fue un jugador de altas y bajas en Alajuelense a lo largo de su paso en el club. (MAYELA LOPEZ)

Un tema del que los manudos no se refirieron de manera oficial es la plata que se echarán al bolsillo con la transacción; sin embargo, periodistas como Kevin Jiménez afirman que sería superior a los $400 mil (más de 200 millones de colones).

Suárez se suma a Jonathan Moya y Manjrekar James como los futbolistas que se marcharon recientemente del club y es la segunda venta en las últimas semanas tras el negocio por Kenyel Michel al Minnesota United de la MLS.