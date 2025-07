Aarón Suárez contó que lo querían alejar de Alajuelense al finalizar el torneo

Aarón Suárez reveló que varios equipos lo buscaron tras acabar el torneo anterior. (Rafael Pacheco Granados)

Aarón Suárez, volante de Alajuelense, se sinceró como pocas veces sobre su estatus y situación en el club una vez acabado el torneo anterior en el que tuvo poco chance.

El diez manudo habló con las radios presentes previo al partido ante Sporting en una charla en la que reconoció diversos detalles sobre su presente y rendimiento.

Uno de los detalles más impactantes es que afirma que el torneo varios equipos se acercaron a tocarle la puerta y le hicieron propuestas, pero no pasaron a más.

“Lo que un futbolista quiere es jugar, tener más regularidad, minutos y al no jugar o jugar poco, yo sé que la capacidad la tengo. Algunos equipos me contactaron, quisieron que me fuera con ellos y yo la verdad les agradezco mucho la confianza, el querer que yo estuviera ahí me siento privilegiado y orgullo de eso.

“Al final de todo yo tengo contrato con la Liga por año y medio, con la Liga personalmente no hablé nada, pero siempre me mantuve a la expectativa de que querían, si buscaba otro lugar o algo así, porque al final mi objetivo es ser campeón con este club”, dijo.

Aaron puede dar más

Aarón también reconoció que su nivel está en deuda y que puede dar mucho más.

“Sé que el torneo pasado no fue el mejor y estoy en deuda, quiero recompensarle a la afición por todo el apoyo, todo lo que han dado por nosotros, mi objetivo principal era mantenerme en la Liga, sé que tengo toda la capacidad para poder jugar y rendir al máximo, ese es mi objetivo, tener más minutos para poder aportarle al equipo.

Al volante le consultaron si el cambio de camiseta a la número diez le pesó, en lo que también fue sincero.

“Cuando empecé a tener la diez, he hecho goles y asistencias y buenos partidos, al final el semestre pasado no fue un buen semestre con pocos minutos y participación en ofensiva, sea con el número que sea he hecho buenos partidos”

“Sí sé y soy responsable del número, de los jugadores que lo han portado esta camiseta, lo que significa, al final para mí salir a la cancha con este número y salir a la cancha a dar lo mejor es un orgullo y mi objetivo”, añadió.