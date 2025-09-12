Aarón Suárez luce su nuevo uniforme en el fútbol de Turquía

Aarón Suárez ya viste, de forma oficial, la camiseta de su nuevo club, el Iğdır FK de la segunda división de Turquía.

El club informó de la incorporación de varios futbolistas y el tico destacaba entre ellos.

Aarón Suárez, Iğdır FK de Turquía, segunda división (Instagram/Instagram)

Un tema del que los manudos no se refirieron de manera oficial es la plata que se echarán al bolsillo con la transacción; sin embargo, periodistas como Kevin Jiménez afirman que sería superior a los $400 mil (más de 200 millones de colones).

Suárez se suma a Jonathan Moya y Manjrekar James como los futbolistas que se marcharon recientemente del club y es la segunda venta, tras la salida de Kenyel Michel, al Minnesota de la MLS.

Aarón Suárez, Iğdır FK de Turquía, segunda división (Instagram)

Suárez finiquitó con la Liga y firmó con los turcos hasta el 2028.