Aarón Suárez se despide de Alajuelense con este sentido mensaje antes de irse a Turquía

Aarón Suárez dijo adiós a Alajuelense para jugar en Turquía los próximos tres años. (Prensa Alajuelense)

Aarón Suárez dijo adiós este martes a Alajuelense mediante un mensaje en sus redes sociales en el que destacó como se siente tras el tiempo que se vistió de rojinegro.

El número diez erizo será parte del club Iğdır FK de la segunda división turca, equipo fundado en el 2016 y que cinco años después se rebautizó Alagöz Holding Iğdır FK por motivos de un patrocinio.

LEA MÁS: Alajuelense confirma el adiós de Aarón Suárez y esta sería la ganancia que se echaría a la bolsa

El volante agradeció a diversas personas en una publicación en la que se despidió.

“He tenido 4 años de muchas vivencias, aprendizajes y experiencias. Y lo más importante es agradecerle a Dios por permitirme formar parte de esta institución tan grande, también agradecerle a mis compañeros, al club y a la afición por todo el cariño, apoyo y respeto que recibí desde el primer día. Le deseo todo lo mejor y muchos éxitos a la Liga”, destacó el nuevo legionario.

Alajuelense deberá buscar ahora un nuevo portador de la camisaa 10 tras la salida de Aarón Suárez, (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El muchacho, de 23 años, además fue despedido por varios de sus compañeros en el club como Ronald Matarrita, Santiago van der Putten, Alexis Gamboa, Bayron Mora y Elian Quesada.

LEA MÁS: Aarón Suárez contó que lo querían alejar de Alajuelense al finalizar el torneo