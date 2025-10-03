Alajuelense confirma lo que ocurrirá con los jugadores que se fueron de fiesta

El supuesto incidente de jugadores de Alajuelense (al fondo) se dio frente a una plaza de comidas, en Barrio La California. Captura de pantalla. (Captura de pantalla. /Captura de pantalla.)

En Alajuelense ya tomaron una decisión sobre los jugadores Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Aguilar y Deylan Paz, quienes habrían protagonizado una trifulca el fin de semana.

Recordemos que los jugadores no viajaron a Honduras, para el juego del martes anterior, contra el Motagua, luego de que trascendiera que se fueron de fiesta, ingirieron licor y se habrían dado de golpes. La bronca se habría dado en barrio La California, en el centro de San José.

Este medio consultó a Alajuelense lo que ocurrió con los futbolistas, luego de que la delegación liguista regresara a Costa Rica, tras ganarle al equipo catracho.

“Esta es la postura del club: Una vez confirmado lo ocurrido, se aplicaron las sanciones disciplinarias conforme al reglamento interno del equipo. Es un tema interno y así quedará”, indicó el club, a través de su departamento de prensa.

Esto deja la duda de qué tan fuerte será el castigo con estos futbolistas.

Creichel Pérez no viajó a Honduras. El volante es el actual goleador rojinegro. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Óscar Ramírez habló del incidente de sus jugadores

El lunes anterior, antes del juego contra los hondureños, el técnico Óscar Ramírez se refirió a lo ocurrido:

“Creo en el actuar, más que en el hablar. Solo el tema que ellos no hayan viajado, ya indica que yo tomé una decisión. Gracias a Dios que tenemos una planilla alta e, inmediatamente, me aboqué a lo que tenía planeado.

”Tomé decisiones y creo que, por el momento, por lo que se está jugando, es lo más acertado. La disciplina es una de las cosas a las que siempre uno apela. Y en este caso, ellos han faltado a eso y tomamos las decisiones correspondientes. Pero, no he hablado con ellos", aseguró el técnico.