Alajuelense confirma lo que ocurrirá con los jugadores que se fueron de fiesta

En Alajuelense ya tomaron una decisión sobre los jugadores Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Aguilar y Deylan Paz, quienes habrían protagonizado una trifulca el fin de semana.
Recordemos que los jugadores no viajaron a Honduras, para el juego del martes anterior, contra el Motagua, luego de que trascendiera que se fueron de fiesta, ingirieron licor y se habrían dado de golpes. La bronca se habría dado en barrio La California, en el centro de San José.
Este medio consultó a Alajuelense lo que ocurrió con los futbolistas, luego de que la delegación liguista regresara a Costa Rica, tras ganarle al equipo catracho.
“Esta es la postura del club: Una vez confirmado lo ocurrido, se aplicaron las sanciones disciplinarias conforme al reglamento interno del equipo. Es un tema interno y así quedará”, indicó el club, a través de su departamento de prensa.
Esto deja la duda de qué tan fuerte será el castigo con estos futbolistas.
Óscar Ramírez habló del incidente de sus jugadores
El lunes anterior, antes del juego contra los hondureños, el técnico Óscar Ramírez se refirió a lo ocurrido:
“Creo en el actuar, más que en el hablar. Solo el tema que ellos no hayan viajado, ya indica que yo tomé una decisión. Gracias a Dios que tenemos una planilla alta e, inmediatamente, me aboqué a lo que tenía planeado.
”Tomé decisiones y creo que, por el momento, por lo que se está jugando, es lo más acertado. La disciplina es una de las cosas a las que siempre uno apela. Y en este caso, ellos han faltado a eso y tomamos las decisiones correspondientes. Pero, no he hablado con ellos", aseguró el técnico.