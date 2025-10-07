En Cartaginés están molestos con Alajuelense por la nueva reprogramación de su partido

Don Leo Vargas está muy enojado con todo lo que está pasando con Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

Reprogramar el partido ante Alajuelense es algo que no le gusta nada al presidente del Cartaginés, Leonardo Vargas, a quien no le parece que cambien de nuevo la fecha del juego.

En el papel podría decirse que a los brumosos podría beneficiar pasar otra vez el compromiso, pues podría darles chance de recuperar algunos de los tantos lesionados que tienen, sin embargo, al dirigente lo que más le molesta es otra cosa que tiene que ver con la palabra.

En entrevista con La Teja, don Leo nos dijo que en el cuadro rojinegro le habían dado su palabra de jugar el partido el sábado 11 de octubre y que para él ese tipo de cosas son importantes, cuando usted asume un compromiso. Ahora se jugará el domingo 9 de noviembre, explicó Unafut.

“Alajuela a nosotros nos pidió suspender el partido la primera vez, era jugar un miércoles, porque tenía situación ahí, nosotros por ser buena gente, amables o empáticos les aceptamos, pero ese día yo le dije a don Joseph (Joseph) ‘Está bien, nosotros aceptamos, pero ¿cuándo vamos a jugar? y me dijo que la única fecha teníamos era el 11 de octubre"

“Yo le dije a don Joseph que esa fecha era FIFA por selección y me dijo ‘no, no pero lo jugamos’ yo le respondí si estamos claros, porque ya no hay más margen y bueno le acepté. Él me dio su palabra, quedamos fijos que el 11 jugábamos el partido”, comentó.

Leonardo Vargas asegura que Joseph Joseph se había comprometido con él a jugar el partido entre Alajuelense y Cartaginés el 11 de octubre. (Rafael Pacheco Granados)

Don Leo aseguró que la fecha se ratificó en la última reunión de Unafut (el 24 de setiembre), en la que se acordó reprogramar la jornada 12 para darle chance a la Selección de Costa Rica a prepararse, aún ese día ratificaron la fecha.

“Habíamos quedado que el partido se jugaba el 11 con o sin seleccionados, pero en la Liga hicieron otra cosa, inscribieron a un carajillo en el primer equipo (Isaac Badilla) porque sabían que lo convocaban a la sub-17 y lo hicieron con toda la intención de reprogramar el partido” dijo.

El presidente brumosos asegura que lo que le incomoda es que con Alajuelense ha sido colaborador, hace poco les volvió a hacer otro favor y que al final, traten de hacer cosas afura de lo que ya habían convenido, es lo que no le parece.

“Para nosotros fue la sorpresa cuando escuchamos que solicitaron la reprogramación a la Unafut, yo lo hablé con ellos, le echan los clavos a la Unafut, pero ellos no tienen nada culpa, simplemente para mí la Liga no quiere jugar”.

“Nosotros podemos perder, empatar o lo que sea, pero miedos no les tenemos, vamos a jugar como sea, cuando lo reprogramen vamos a ir a jugar, pero lo que no se vale es que nosotros actuamos de buena manera, cumplimos lo que nuestra parte y lo que pretendíamos es que ellos cumplieron siendo recíprocos con lo que hablamos”, afirmó.

