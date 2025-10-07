Reprogramación del juego Alajuelense–Cartaginés podría complicar el calendario del torneo

Alajuelense solicitó a la UNAFUT una nueva reprogramación del partido ante Cartaginés por tener seis jugadores en la Selección Naciona (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El partido pendiente de la primera vuelta entre Alajuelense y Cartaginés podría convertirse en un auténtico dolor de cabeza para la UNAFUT, tras una eventual nueva cancelación solicitada por el conjunto rojinegro.

La Liga Deportiva Alajuelense pidió reprogramar el encuentro al contar con seis jugadores convocados a la Selección Nacional, el número mínimo permitido para solicitar un cambio de fecha. Este compromiso ya había sido pospuesto anteriormente, debido a que las jornadas de la Copa Centroamericana impidieron cumplir con el requisito de las 72 horas de descanso entre partidos. En aquel momento, la Liga jugó un jueves y se pretendía disputar el clásico provincial el domingo; sin embargo, el Cartaginés tenía programado su siguiente encuentro internacional para el martes, lo que imposibilitó su realización.

La doble razón del caos: Convocatorias y Copa Centroamericana

Con el regreso del fútbol de clubes tras la pausa por la Fecha FIFA de octubre, la situación se complica aún más para la UNAFUT. En noviembre habrá otra jornada de selecciones, además de los compromisos de Copa Centroamericana, donde ambos equipos continúan en competencia: Cartaginés enfrentará a Motagua en el repechaje, mientras que Alajuelense disputará las semifinales ante Olimpia, con una eventual final prevista entre finales de noviembre e inicios de diciembre.

El complicado panorama de la UNAFUT hasta diciembre

Los clubes retomarán la acción pocos días después del duelo de la Sele ante Nicaragua, programado para el lunes 14 de octubre. Posteriormente, entre el 15 y 16 se jugará la fecha local, y del 21 al 23 se reanudará la Copa Centroamericana, con los partidos de vuelta entre el 28 y el 30.

¿Dónde podría reprogramarse el Alajuelense vs. Cartaginés?

La UNAFUT podría aprovechar la semana del 5 de noviembre para realizar el choque entre manudos y brumosos, aunque esto dependerá de que no se repita el inconveniente con los jugadores convocados a la selección.

Alajuelense y Cartaginés son los únicos equipos que tienen aún partidos pendientes por Copa Centroamericana. (JONATHAN JIMENEZ/Jonathan Jiménez)

Tras el parón del próximo mes, los equipos volverían a la competencia a media semana, alrededor del 19 de noviembre, con la última jornada del torneo nacional prevista para el fin de semana siguiente. En ese mismo periodo, Alajuelense podría disputar la final de la Copa Centroamericana, cuya ida se jugaría entre el 25 y el 27 de noviembre, y la vuelta entre semana, del 2 al 4 de diciembre, aproximadamente

Este panorama podría obligar a una nueva modificación del calendario, como ya ocurrió recientemente. Cabe recordar que en diciembre del año anterior fue necesario disputar la gran final después de Navidad, una situación poco habitual en el fútbol costarricense para los torneos de cierre de temporada.