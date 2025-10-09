Santiago van der Putten reveló cuándo podría volver a las canchas tras su lesión con Alajuelense

Santiago van der Putten se lesionó en un entrenamiento con la Selección de Costa Rica. (Federación Costarricense de Fútbol/Federación Costarricense de Fútbol)

Santiago van der Putten ha sido una de las bajas más sensibles en la defensa de Alajuelense. Una rotura de un menisco en su rodilla izquierda, que necesitó de una cirugía, lo tiene fuera desde la primera semana de setiembre, un golpe duro para los manudos.

Santiago fue operado el 10 de setiembre, procedimiento del que el jugador afirma se siente muy bien tras el primer mes del tiempo que se estimaba estaría de baja.

El optimismo que siente por regresar a las canchas pronto es bastante, aunque no se anima a dar una fecha exacta.

“Bien, bien, me siento muy bien, muy tranquilo, trabajando día a día, tanto mental cómo físicamente, preparándome fuerte, no se bien cuándo, ya se cumplieron las cuatro semanas, pero lo que sí puedo decir sin duda alguna es que voy a volver mejor, con más ganas todavía”, mencionó.

El zaguero afirma que las lesiones de rodilla se trabajan muy diferente en cada caso y no necesariamente porque la teoría dice que se recupera en dos meses, así será.

“Cada persona es diferente, cada rodilla es diferente, me ha ayudado muchísimo llevar el proceso con Alberto (Toril, quien también se lesionó con el León), que lo operaron con un día de diferencia y nos hemos acompañado y acuerpado mucho”.

“El pronóstico dice que la recuperación es de seis a ocho semanas entonces vamos a ver cómo se desenvuelve todo”, añadió.

Si ese tiempo estimado se cumpliera, el defensor estaría listo a más tardar para inicios de noviembre, para la recta final de la primera fase del Apertura 2025 y se diera una semana antes, podría ser tomado en cuenta con la Selección de Costa Rica.