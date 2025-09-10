Alajuelense da importante noticia sobre la lesión de Santiago van der Putten

Santiago van der Putten fue operado este miércoles de su rodilla izquierda. Prensa FCRF. (Federación Costarricense de Fútbol/Federación Costarricense de Fútbol)

El defensor de la Selección Nacional Santiago van der Putten pasó por el quirófano este miércoles en la mañana.

Al jugador de Alajuelense le practicaron una artroscopia en su rodilla izquierda, en el hospital Metropolitano.

“Santiago tuvo una ruptura del menisco medial de su rodilla, que se produjo durante un entrenamiento con la Selección Nacional.

“El tiempo de recuperación de Santiago se irá definiendo y comunicando conforme avance su proceso posquirúrgico”, informó Alajuelense en sus redes sociales.

El jugador hizo trabajo diferenciado el lunes, en la práctica de la Sele previo al duelo contra los caribeños, y el martes vio el juego entre Costa Rica y Haití desde el palco del estadio Nacional, acompañado de Francisco Calvo.

