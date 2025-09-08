Santiago Van der Putten enciende las alarmas de la Selección Nacional

Santiago Van der Putten, seleccionado nacional, encendió este lunes las alarmas del equipo patrio.

Santiago Van der Putten tiene una molestia en su rodilla izquierda. (FCRF/FCRF)

El joven futbolista, de Alajuelense, entrenó separado del resto de sus compañeros pues presenta una pequeña molestia.

El jugador no fue de la partida en el juego ante Nicaragua, pero la afición, exjugadores y periodistas consideran que debe ser titular, en vez de Juan Pablo Vargas.

No obstante, la Fedefútbol informó este lunes que el defensor presentó una situación que es mejor cuidar.

“El jugador hizo trabajo diferenciado por presentar una molestia en su rodilla izquierda y se mantiene en observación por parte del cuerpo médico de la Selección”, informó Adriana Durán en el WhatsApp de medios.

