Pablo Guzmán tira para arriba a Rolando Fonseca y le baja el piso a uno de sus colaboradores

Pablo Guzmán reclamó más carácter a uno de sus panelistas en Área de Fuego

Por Franklin Arroyo

Pablo Guzmán, director del programa 120 Minutos, elogió a Rolando Fonseca, exjugador y comentarista de la competencia en Canal 7 y Teletica Radio, y reclamó falta de carácter a uno de sus colaboradores.

Guzmán hizo un comentario este lunes, en 120 Minutos, donde dijo que logró escuchar la dura crítica de Rolo hacia su selección y con la cual está de acuerdo; no obstante, dijo que esperaba algo similar de Carlos “Zorro” Hernández, panelista en Área de Fuego, un programa pospartido.

“Escuché las declaraciones de Fonseca y me pongo de pie y le aplaudo; muchos no han entendido el valor de la camiseta de Costa Rica, lo dice un referente del fútbol nuestro.

“Así he escuchado a otros, mucho más suaves, eso sí, de verdad, porque yo veo a otros que no fueron tan críticos, otros exjugadores; por ejemplo, en Área de Fuego yo esperaba al Zorro Hernández más crítico”.

Área de Fuego es el espacio en el que un grupo de panelistas analiza el partido, y el viernes estuvieron, además de Hernández, Mónica Malavassi, Jackeline Álvarez, Carlos Serrano, Maynor Solano y Jorge Vindas.

“No lo escuché molesto o bravo con su selección, esa misma que usted había logrado hacer clasificar a la Copa del Mundo”, continuó Guzmán.

Con sus palabras, el comunicador dio a entender que espera que el Zorro recupere su estilo crítico de siempre.

