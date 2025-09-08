Deportes

Rolando Fonseca dice lo que más les falta a los jugadores de la Sele y les hace una petición

Rolando Fonseca se enfocó en un aspecto que le ha faltado a los jugadores de la Sele y que deberían demostrar en el Nacional

EscucharEscuchar
Por Franklin Arroyo

Rolando Fonseca, uno de los referentes históricos de la Selección Nacional, no se cansa de tirarle a los jugadores de la Tricolor, destacó qué es lo que más les hace falta y les hizo una petición para el juego de este martes.

Rolando Fonseca, canal 7, selección nacional
Rolando Fonseca si tiene que tirar, tira, cuando hay cosas positivas tampoco es mezquino. (Pantallazo/Pantallazo)

Este lunes, en el espacio de la sección deportiva de Canal 7, volvió a mandarles duro, esta vez por la falta de actitud y mencionó lo que deben demostrar ante los aficionados que lleguen al Nacional, aunque de momento no son muchos.

Según el director de deportes de Teletica, Christian Sandoval, la Fedefútbol no ha vendido ni diez mil boletos a este lunes, con miras al juego de este martes 9 de setiembre ante Haití.

LEA MÁS: Estos son los jugadores que la afición pide en la Selección de Costa Rica

Allí, Rolo intervino y empezó a tirar tieso y parejo, pero como siempre, con argumentos.

“¿Qué hacemos con 35 mil personas si el jugador es el que tiene que invitar al aficionado y no lo hace?

“Sé que mañana muchos vamos a ir, pero ojo, se puede volver un búmeran”.

LEA MÁS: En Nicaragua alardean con jugada muy humillante que le hicieron a seleccionado tico

“Es con la actitud que se invita a la afición a contagiarse, si la primera bola dividida la entrego al rival, si la primera bola que tengo la tiro al área, si tengo una bola para conducir y me vuelvo ‘mamón’ y no se la doy a nadie, ¿de qué me sirve eso (llenar el estadio)“.

LEA MÁS: Nicaragua quedó “golpeada” tras festejar empate contra Costa Rica

Fue más allá e hizo una petición, a jugadores y directivos. “A los jugadores, háganlo por sus familias, por su sueño y después meten a Costa Rica si quieren, y a la Fedefútbol, si mañana no se gana, agarren sus cosas y se van para la casa”, dijo.

No hay duda que este martes hay presión, Costa Rica está obligada a ganar a Haití tras el gris empate ante Nicaragua, en el debut.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
rolando fonsecaselección nacionalcrítica a selección nacionalcanal 7
Franklin Arroyo

Franklin Arroyo

Periodista egresado de la Universidad Federada. Integra el equipo de Nuestro Tema de La Teja. Trabajó en el Periódico Al Día, corresponsal del diaro Marca para Centroamérica y editor de la revista TYT del Grupo Eka.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.