Rolando Fonseca dice lo que más les falta a los jugadores de la Sele y les hace una petición

Rolando Fonseca, uno de los referentes históricos de la Selección Nacional, no se cansa de tirarle a los jugadores de la Tricolor, destacó qué es lo que más les hace falta y les hizo una petición para el juego de este martes.

Rolando Fonseca si tiene que tirar, tira, cuando hay cosas positivas tampoco es mezquino. (Pantallazo/Pantallazo)

Este lunes, en el espacio de la sección deportiva de Canal 7, volvió a mandarles duro, esta vez por la falta de actitud y mencionó lo que deben demostrar ante los aficionados que lleguen al Nacional, aunque de momento no son muchos.

Según el director de deportes de Teletica, Christian Sandoval, la Fedefútbol no ha vendido ni diez mil boletos a este lunes, con miras al juego de este martes 9 de setiembre ante Haití.

Allí, Rolo intervino y empezó a tirar tieso y parejo, pero como siempre, con argumentos.

“¿Qué hacemos con 35 mil personas si el jugador es el que tiene que invitar al aficionado y no lo hace?

“Sé que mañana muchos vamos a ir, pero ojo, se puede volver un búmeran”.

“Es con la actitud que se invita a la afición a contagiarse, si la primera bola dividida la entrego al rival, si la primera bola que tengo la tiro al área, si tengo una bola para conducir y me vuelvo ‘mamón’ y no se la doy a nadie, ¿de qué me sirve eso (llenar el estadio)“.

Fue más allá e hizo una petición, a jugadores y directivos. “A los jugadores, háganlo por sus familias, por su sueño y después meten a Costa Rica si quieren, y a la Fedefútbol, si mañana no se gana, agarren sus cosas y se van para la casa”, dijo.

No hay duda que este martes hay presión, Costa Rica está obligada a ganar a Haití tras el gris empate ante Nicaragua, en el debut.