Nicaragua quedó “golpeada” tras festejar empate contra Costa Rica

Nicaragua no clasificó al Mundial este viernes, ni siquiera le ganó a Costa Rica, pero amaneció “golpeada” de la algarabía y el festejo de este viernes.

Juan Barrera y Byron Bonilla festeja con todo el gol del empate. (Fenifut/Fenifut)

Los nicaragüenses festejaron, como si fuera un triunfo, el empate histórico de 1-1 que obtuvieron ante la Sele, en el estadio Nacional de Managua. Los aficionados quedaron con altas expectativas, pero con prudencia, para el partido de este martes ante Honduras, de visitantes.

Costa Rica empezó ganando el partido con un gol de Alexis Gamboa, al 60′, cuando estaba con superioridad numérica por la expulsión de Jason Coronel, al 54′. Pero empató con un penal que convirtió Byron Bonilla, al 81′.

Según nos contó el periodista Nectalí Mora, luego del partido los nicaragüenses celebraron en bares o en las casas de habitación, el empate conseguido.

“Era viernes, la gente tenía que celebrar, ciertamente Nicaragua amaneció algo ‘golpeada’. Estamos contentos, emocionados, alegres porque se consiguió lo que se esperaba”, dijo el periodista de ESPN.

Byron Bonilla anotó con un cañonazo el penal ante Costa Rica. (Fenifut/Fenifut)

Reveló que los programas deportivos, hasta los de béisbol, hablaron de la Selección pinolera y que se ha destacado la entrega de los muchachos.

“Pusieron huevos, más que Costa Rica, porque por plantel ellos son superiores, pero no salieron pensando en que tenían a Keylor Navas en frente, ni en la camiseta del rival”.

Incluso, dijo que cuando se quedaron con uno menos, el equipo se solidarizó. “Pusieron todavía más huevos. No hubo caravanas, no era para eso, pero la gente sí celebró”, añadió.

Nicaragua demostró que el crecimiento de ellos va en serio y que aquella Selección que pretenda pasarle por encima, debe poner mucho más que fútbol.