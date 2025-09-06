Miguel “Piojo” Herrera insiste en jugador que la afición critica fuertemente

A Miguel “Piojo” Herrera le está saliendo cara la factura que le está pasando la afición con la insistencia de poner a un jugador de titular que no da la talla.

Miguel Herrera insiste con Brandon Aguilera (10) en la alineación. (MR Agencia/MR Agencia)

Las redes sociales arden en comentarios en contra de Brandon Aguilera, futbolista cuyo rendimiento no ha gustado a un gran sector de la afición y de la prensa y lo han manifestado en redes sociales, al punto de que se volvió tendencia.

LEA MÁS: Brandon Aguilera y la ola de críticas por su nivel con la Selección, ¿tiene razón la gente?

En el juego de este sábado ante Nicaragua, Aguilera estuvo impreciso en los pases, se nota que le cuesta la marca e incluso, en la pelota quieta, estuvo desacertado, en un partido que acabó con un gris empate para la tricolor, a un gol, contra los pinoleros.

Miguel Herrera sustituyó a Brandon Aguilera en el segundo tiempo. (FCRF/FCRF)

En esta ocasión, Herrera optó por la sustitución de “Bebote”, al minuto 45, por Alejandro Bran.

El sitio BeSoccer calificó a “Bebote” con un 5.5, de diez, la calificación más baja de los ticos que iniciaron el partido.

El mismo Christian Sandoval, director de Deportes de canal 7, expuso un comentario crítico hacia Aguilera, en X.

LEA MÁS: Brandon Aguilera ya se echó a la bolsa a jugadores del primer equipo del Nottingham Forest

“Darle la 10 a Brandon Aguilera en #LaSele es hasta exponerlo. Es una camisa muy pesada y su nivel nunca ha estado al nivel de esa camisa. Su cambio hoy era más que cantado. Es un jugador de buenas condiciones, pero la presión le pasa factura y llevar el 10 le mete más presión", escribió.

Por su parte, otro usuario llamado Colacho en Bici, también se expresó.

Brandon Aguilera no termina de convencer. (Archivo/Archivo)

“Cosas que le faltan a Brandon Aguilera en la Selección: “Control del balón, manejo de los tiempos del partido, cambios de juego, pases entre líneas, velocidad, desmarque, tiro a marco. Cosas que Brandon Aguilera le aporta a la Selección: Nada”.

LEA MÁS: Miguel Herrera lanza advertencia a los rivales de cara al debut de Costa Rica en Copa Oro

Otra opinión fue de Roberto Díaz. “El fútbol de Costa Rica no puede depender de Brandon Aguilera. Ya es cansado verlo dando lástima con todas las oportunidades que le han dado”, manifestó.

Brandon es tendencia y no por sus virtudes, veremos si ante Haití el martes, vuelve a tener una oportunidad y de ser así, debe demostrar que no le pesa la camiseta o si la presión hace a Herrera modificar su libreto inicial.