Miguel Herrera lanza advertencia a los rivales de cara al debut de Costa Rica en Copa Oro

Costa Rica va con todo en la Copa Oro y no es un decir, es un convencimiento en el que Miguel “Piojo” Herrera insiste, cada vez que habla del tema.

Miguel Piojo Herrera está convencido de que la Sele puede ganar la Copa Oro. (William Cordero/William Cordero)

El entrenador de Costa Rica dejó claro, este sábado en conferencia de prensa, que Costa Rica tiene equipo para ganar el torneo regional, una situación que nunca ha podido hacer.

Costa Rica debuta este domingo ante Surinam, a las 9 de la noche por el grupo A.

“Si ellos (los jugadores) contestan que el compromiso es ganarla, lo he dicho siempre yo, me ilusiona este grupo de muchachos con gente de experiencia, con muchos jóvenes, hemos amalgamado un grupo sensacional”, manifestó el técnico mexicano.

Costa Rica, además de Surinam, debe enfrentar a República Dominicana y a México, uno de los siempre favoritos, en un juego de alto morbo, pues el Piojo enfrentará al país que lo vio nacer.

Según Miguel Herera, Costa Rica tiene oportunidad de ganar la Copa Oro. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

“Nos ilusiona esa posibilidad, tenemos equipo para ganarla, obviamente la decisión pasará por lo que mostremos en la cancha, por la actitud, lo he hablado con ellos, tenemos equipo para pelearle al que sea”, manifestó el Piojo en la conferencia de este sábado, previo al juego ante los sudamericanos.

Miguel Piojo Herrera

El mexicano añadió que lo que asegura, no es por decir cualquier cosa. Dice que lo que muestran los muchachos lo lleva a ese convencimiento, pues si no lo viera no se sentiría con tanta propiedad a decir que la pueden ganar.

“Los muchachos están cada vez más convencidos, reitero, el discurso que yo pueda dar, es por lo que veo, por el trabajo y por lo que transmiten ellos. No voy a decir, ‘voy a ganar la Copa Oro porque sí”, sería un compromiso más grande”.