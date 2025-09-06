Alonso Martínez fue muy claro, luego del gris empate de Costa Rica ante Nicaragua, en la primera jornada de la ronda final de la eliminatoria.

Alonso Martínez reconoció que fue un paritdo complicado. (MR Agencia/MR Agencia)

La Tricolor empezó ganando el cotejo y se quedó con un hombre más, pero inexplicablemente, perdió el control del juego y acabó con un empate a un gol y pidiendo la hora.

“Solo queda ganar en casa. Al final, ellos hicieron un buen trabajo y no se dieron los tres puntos”, expresó el veloz delantero en Teletica Deportes.

Costa Rica recibirá a Haití este martes, a las 8 de la noche, en el Estadio Nacional y, en efecto, tal como lo dice Martínez, no tiene otra alternativa más que ganar. Cualquier otro resultado compromete la clasificación

“Nos duele empatar en Nicaragua, pero bueno, no podemos dejar más puntos en el camino, eso quedó clarísimo. Hay que ganar el partido que viene”, siguió explicando el jugador, de gran temporada con el New York City de la MLS.

De hecho, Inteligencia Artificial expresó en una nota que el número mágico para avanzar sin depender de nadie más son 16 puntos. Eso implica ganar los cinco partidos restantes.

Eso sí, el delantero reconoció que para nada esperaron un partido fácil ante los haitianos.