Canal 7 y Canal 6: Así fue la batalla del post partido ante Nicaragua por la eliminatoria

Área de Fuego, repretel (Redes sociales Repretel/Redes sociales Repretel)

Más allá de los números, Canal 7 y Canal 6 apostaron a estrategias diferentes para captar al público en el post partido, con figuras que generaron comentarios picantes y análisis contrastados.

El post juego le encanta a muchos aficionados porque los comentaristas desmenuzan el partido y salen críticas de todo tipo. Hubo algunas diferencias entre los canales.

Canal 7 apostó por una mezcla de periodistas con exjugadores. En el set estuvieron Christian Sandoval y Gustavo López como comunicadores, pero llevaron a Rolando Fonseca, Mauricio Montero y a Víctor “Mambo” Núñez, exseleccionados nacionales.

Los especialistas, post partido, Nicaragua vs Costa Rica (Pantallazo/Pantallazo)

Sin duda, exseleccionados que le dieron mucho peso a los análisis que generó el juego ante Nicaragua.

Uno de los grandes tinos del 7 es la presencia de Rolo, quien, aunque es un invitado frecuente, sus comentarios picantes y sin filtro, criticando lo que él considera que está mal, generan ruido.

En el 6, también hubo mezcla de comunicadores y exjugadores, pero le dieron espacio a las mujeres.

Costa Rica tuvo un gris empate ante Nicaragua y los analistas tiraron duro. (FCRF/FCRF)

De esa forma Carlos Serrano, Mynor Solano y Jorge Vindas, estuvieron acompañados de los exjugadores Carlos “Zorro” Hernández, Jackeline Álvarez y Mónica Malavassi, todos exseleccionados nacionales.

Álvarez también suele generar comentarios picantes, que le ponen sabor al post partido y este viernes no fue la excepción.

Sin duda, el costarricense tiene de donde escoger. Ambas televisoras tienen analistas duros e intersantes, ¿usted, cuál post prefiere?