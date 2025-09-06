Canal 7 y Canal 6: Así fue la batalla del post partido ante Nicaragua por la eliminatoria

Más allá de los números, Canal 7 y Canal 6 apostaron a estrategias diferentes para captar al público en el post partido, con figuras que generaron comentarios picantes y análisis contrastados.
El post juego le encanta a muchos aficionados porque los comentaristas desmenuzan el partido y salen críticas de todo tipo. Hubo algunas diferencias entre los canales.
Canal 7 apostó por una mezcla de periodistas con exjugadores. En el set estuvieron Christian Sandoval y Gustavo López como comunicadores, pero llevaron a Rolando Fonseca, Mauricio Montero y a Víctor “Mambo” Núñez, exseleccionados nacionales.
Sin duda, exseleccionados que le dieron mucho peso a los análisis que generó el juego ante Nicaragua.
Uno de los grandes tinos del 7 es la presencia de Rolo, quien, aunque es un invitado frecuente, sus comentarios picantes y sin filtro, criticando lo que él considera que está mal, generan ruido.
En el 6, también hubo mezcla de comunicadores y exjugadores, pero le dieron espacio a las mujeres.
De esa forma Carlos Serrano, Mynor Solano y Jorge Vindas, estuvieron acompañados de los exjugadores Carlos “Zorro” Hernández, Jackeline Álvarez y Mónica Malavassi, todos exseleccionados nacionales.
Álvarez también suele generar comentarios picantes, que le ponen sabor al post partido y este viernes no fue la excepción.
Sin duda, el costarricense tiene de donde escoger. Ambas televisoras tienen analistas duros e intersantes, ¿usted, cuál post prefiere?