Estos son los jugadores que la afición pide en la Selección de Costa Rica

La afición nacional y la prensa claman por cambios en la Selección Nacional y ya le han dicho al entrenador Miguel “Piojo” Herrera cuáles futbolistas debería considerar para el próximo juego.

Esto para que se genere un cambio en el juego de la Tricolor, que no se le ha visto contundente con equipos de menos tradición mundialista como por ejemplo Nicaragua.

Santiago Van Der Putten es el principal pedido de aficionados. (Rafael Pacheco./Rafael Pacheco.)

Costa Rica recibe a Haití este martes a las 8 p. m. en el estadio Nacional, con la urgencia de ganar luego del gris empate ante los nicaragüenses en la primera jornada de la cuadrangular final del grupo C.

Sangre nueva

En redes sociales y conversaciones futboleras suenan fuerte nombres de futbolistas como Santiago van Der Putten, Kenay Myrie, Alejandro Bran (o Sebastián Acuña) y Andy Rojas, en lugar de titulares de la Tricolor que han perdido brillo como Juan Pablo Vargas, Carlos Mora, Brandon Aguilera o Anthony Contreras.

Alexander Madrigal, exjugador de Cartaginés y Alajuelense, señaló que el problema de la Sele es más de fondo que de forma.“No me explico cómo el técnico Miguel Herrera pone a tres centrales zurdos”, criticó.

Brandon Aguilera no termina de convencer, es el principal señalado. (AFP/AFP)

Además, apuntó que los laterales: Carlos Mora por derecha y Ariel Lassiter por izquierda, no son utilizados en sus verdaderos puestos como extremos y eso atenta contra el rendimiento del equipo.

En el medio campo, según Madrigal, la falta de alternativas obliga al técnico a usar a Aguilera. “El problema es que no hay hombres que filtren pases a la gente que juega por fuera, que es rápida. Aguilera ya no reventó, yo ni lo llamo”, dijo.

Por eso, los cambios que propone son:

Van Der Putten por Vargas (haría dupla con Alexis Gamboa, compañeros en la Liga).

Myrie por Carlos Mora en la derecha.

Alejandro Bran por Aguilera, aunque reconoce que tampoco lo ha convencido del todo.

Andy Rojas como opción de cambio antes que Contreras.

Incluso agregó que hombres como Cristopher Núñez (Cartaginés) o Elías Aguilar (Herediano) podrían aportar como volantes.

La visión periodística

Para Andrey Aguilar, de Monumental, aunque Calvo anda en mal momento, lo dejaría porque “no se puede cambiar toda la defensa”.

En su análisis, sí pondría como titulares a Van Der Putten y Myrie, además de darle minutos desde el inicio a Bran o Sebastián Acuña en el medio campo. También elegiría a Andy Rojas antes que a Contreras.

Costa Rica empató con Nicaragua y está obligada a ganar a Haití. (AFP/AFP )

Entre los jugadores que él llamaría, aunque hoy no están en la Sele, están Kenyel Michel (Alajuelense) y Allan Cruz (Herediano).

En redes

La Fedefútbol se llenó de comentarios fuertes tras el empate con Nicaragua. Ejemplos:

“Un cono hace más que Bran, Aguilera y Lassiter juntos”, escribió Joaquín Vargas.

“Con jugadores como Lassiter, Aguilera, Bran y Contreras, por mencionar algunos, no se explica uno cómo los convocan”, dijo David AC Ch.

La afición y algunos conocedores coinciden: Costa Rica necesita un cambio urgente. La presión está sobre el Piojo Herrera, y ahora la gran incógnita es si escuchará la voz popular que pide sangre nueva en la Tricolor.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial en conjunto de un periodista, no fue elaborada automáticamente. El cuerpo de editores supervisó el proceso.