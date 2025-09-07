En Nicaragua alardean con jugada muy humillante que le hicieron a seleccionado tico

Nicaragua alardeó, este domingo, con un video que publicó la Concacaf, donde hicieron una jugada colectiva en salida, que termina con una “perrita” a Carlos Mora.

Joseph Mora dipusta el balón con Ariel Arauz. (La Nación/La Nación)

Concacaf destacó la acción en sus videos en redes sociales y la Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut) no tardó en republicar la jugada.

LEA MÁS: Nicaragua quedó “golpeada” tras festejar empate contra Costa Rica

La jugada se dio en el primer tiempo y es una salida por la izquierda, que inicia Óscar Acevedo, quien juega por la lateral con Henry Niño, y este da un pase hacia adelante a Emanuel Gómez, quien hace un taquito, hacia atrás, ante la marca de Mora, que quedó muy mal parado.

LEA MÁS: Alonso Martínez admite sin filtros la necesidad que se compraron con el empate en Nicaragua

Por si fuera poco, el pase sale perfecto a Jason Coronel, quien sale jugando siempre jugando hacia adelante.

LEA MÁS: Canal 7 y Canal 6: Así fue la batalla del post partido ante Nicaragua por la eliminatoria

El juego se desarrolló el viernes 5 de setiembre en el estadio Nacional de Nicaragua y los locales empataron a un gol con Costa Rica, un resultado que consideran histórico y casi un triunfo en nuestro hermano país. Correspondió a la primera fecha de la ronda final de la eliminatoria de Concacaf.