En Nicaragua alardean con jugada muy humillante que le hicieron a seleccionado tico

Federación Nicaragüense de Fútbol saca pecho con un jugadón con adorno incluido de la Selección

Por Franklin Arroyo

Nicaragua alardeó, este domingo, con un video que publicó la Concacaf, donde hicieron una jugada colectiva en salida, que termina con una “perrita” a Carlos Mora.

Nicaragua vs. Costa Rica Eliminatoria de la Concacaf Ariel Arauz Joseph Mora 5 de setiembre del 2025 Cortesía: MR Agencia - Emanuel Morales Bustos
Joseph Mora dipusta el balón con Ariel Arauz. (La Nación/La Nación)

Concacaf destacó la acción en sus videos en redes sociales y la Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut) no tardó en republicar la jugada.

La jugada se dio en el primer tiempo y es una salida por la izquierda, que inicia Óscar Acevedo, quien juega por la lateral con Henry Niño, y este da un pase hacia adelante a Emanuel Gómez, quien hace un taquito, hacia atrás, ante la marca de Mora, que quedó muy mal parado.

Por si fuera poco, el pase sale perfecto a Jason Coronel, quien sale jugando siempre jugando hacia adelante.

El juego se desarrolló el viernes 5 de setiembre en el estadio Nacional de Nicaragua y los locales empataron a un gol con Costa Rica, un resultado que consideran histórico y casi un triunfo en nuestro hermano país. Correspondió a la primera fecha de la ronda final de la eliminatoria de Concacaf.

Franklin Arroyo

Franklin Arroyo

Periodista egresado de la Universidad Federada. Integra el equipo de Nuestro Tema de La Teja. Trabajó en el Periódico Al Día, corresponsal del diaro Marca para Centroamérica y editor de la revista TYT del Grupo Eka.

