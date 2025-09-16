Alajuelense ya tiene al reemplazo para cubrir la ausencia de Santiago van der Putten

Guillermo Villalobos tomó el lugar de Santiago van der Putten en el once de Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense no contará con Santiago van der Putten por seis semanas, lo que lo obliga a buscar soluciones en la zaga para no perder la solidez defensiva que había desarrollado con el joven.

Los manudos se quedaron sin una de sus fichas estelares por una lesión que necesitó de cirugía en una rodilla, con lo que tuvieron que pasar a jugadores como Guillermo Villalobos a esa zona.

Memo jugó ante el Municipal Liberia como central, y cumplió de buena manera; incluso, hasta anotó contra los pamperos y se vio haciendo buena dupla con Alexis Gamboa.

Sobre la oportunidad, el zaguero afirmó que siente que ha ido recuperando su mejor nivel luego de un bajón de rendimiento que él mismo afirma que tuvo.

Óscar Ramírez encontró en Guillermo Villalobos otra opción para la defensa central. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“A veces, la vida da empujoncitos, no venía con un rendimiento bueno, lo digo así, hay que ser autocrítico, a veces; también el llamado a la Selección me dio un plus para seguir trabajando, el gol me da una alegría.

“Yo trabajo bastante fuerte y, a veces, tenemos malos partidos, pero lo importante es alzar cabeza, trabajar, escuchar críticas y mejorar. Creo que he mejorado, pero todavía no alcanzo la versión que yo quiero para darle alegrías a esta afición que lo merece”, comentó.

Villalobos fue claro que, ahora que le quedó la oportunidad, no puede soltarla, porque es algo que le ha costado bastante retomar luego que había sido suplente en las últimas fechas.