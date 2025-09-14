Torneo Nacional

Machillo Ramírez confesó que este domingo será un día de importantes decisiones en Alajuelense

Machillo Ramírez reveló que este domingo tendrá una reunión que sería vital para el futuro de Alajuelense en el Apertura 2025

Por Sergio Alvarado y Joseph Fonseca Cabalceta
Alajuelense vs. Liberia
Machillo Ramírez tendrá una conversación importante este domingo con el gerente Carlos Vela. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense tendrá un domingo que podría ser vital para lo que resta del torneo por las decisiones que podrían tomarse en una reunión que sostendrá Óscar “Machillo” Ramírez, con Carlos Vela, gerente deportivo rojinegro.

Las lesiones de jugadores como Santiago van der Putten y Alberto Toril por un par de meses, sumado a las salidas de Aarón Suárez y Jonathan Moya al extranjero son un motivo para que los manudos se muevan de última hora y vayan por refuerzos.

EL DT del León se mostró totalmente abierto a la opción de sumar más jugadores a la plantilla, motivo por el que dice hablará con Vela.

clásico nacional, correspondiente a la sexta jornada del Torneo Apertura 2025, Saprissa contra Alajuelense
La lesión de jugadores como Santiago van der Putten hace que Alajuelense piense mover en el mercado de fichajes. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Con Carlos tenemos mañana (domingo) una conversación para analizar eso, tal vez ahora no te puedo decirte algo inmedianto, pero sí, no deja de ser algo que queremos bucar para estar armados, nos vienen, creo, que nueve partidos que serán bravos”, comentó.

Reforzar la zaga central, llevar un diez o un jugador con buen toque en el medio campo y otro delantero son parte de los puestos que a los manudos les quedaron descubiertos y por los que deberá moverse rápido, pues el mercado de fichajes cierra el 18 de setiembre.

Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Joseph Fonseca Cabalceta

Joseph Fonseca Cabalceta

