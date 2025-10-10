Piojo Herrera señala el camino que debe seguir la Selección de Costa Rica en la eliminatoria

Miguel Herrera fue claro sobre las obligaciones de la Selección de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Miguel “Piojo” Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, fue muy mesurado y cauteloso tras el punto conseguido por la Tricolor en Honduras, al afirmar que queda muchísimo por hacer.

El mexicano fue sincero al afirmar que el punto no es malo, pero que para darle el valor hay que ganar todo lo que queda en la eliminatoria para poder llegar a la Copa del Mundo.

El Piojo Herrera resalta la fortaleza mental y el trabajo táctico

Para Herrera el resultado sí refuerza la parte mental y anímica, motivación necesaria para un área en la que estaban fallando.

“Los empates no saben ni a triunfo ni derrota, son empates nada más. Veníamos a ganar con un planteamiento de orden y tuvimos para ganar. El empate no era lo que buscábamos, pero tampoco es malo, creo que sirve para tomar esa parte anímica que nos estaba faltando.

“Tácticamente, el equipo hizo un gran trabajo y en la semana se hizo un gran trabajo importante, si hiciéramos el gol te diría que tácticamente fuimos superiores, pero no fue así, fue un partido cerrado y disputado, como son las eliminatorias“, explicó.

Kendall Waston, Keylor Navas y el liderazgo defensivo de la Sele

Kendall Waston mostró su jerarquía al regresar a la Selección de Costa Rica. (Yoseph Amaya, Mauricio Ayala y Neptalí Romero/Diario Diez)

El Piojo Herrera se sintió cómodo con la solidez defensiva mostrada con el regreso de figuras como Kendall Waston y el liderazgo que mostró en esa zona.

“La verdad te podría decir que me encantó cómo jugó, pero fueron todos, como hizo sus coberturas Gamboa, Juan Pablo, los laterales también y el equipo redondeó bastante bien, el liderazgo lo demuestra Keylor, Juan Pablo y mientras más líderes tenga en la cancha mucho mejor y los jóvenes tienen que ir aprendiendo esto, como Ugalde o Josimar. Me hubiera gustado sacar los tres puntos, pero así es el fútbol”, comentó.

El Piojo: “Estamos obligados a ganar todo lo que queda”

Sobre lo que resta, el Piojo Herrera lo tiene muy claro: no hay otro camino más que ganar todo lo que resta y no tener que entrar a hacer números de qué falta.

“Seguimos dependiendo de lo que hagamos, estamos obligados a sacar resultados y el lunes es ganar si queremos seguir en la pelea con Honduras y Haití”, añadió.

