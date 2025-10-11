Tablas de posiciones Concacaf: la “eliminatoria más fácil de la historia” está que arde

Miguel Herrera y Costa Rica están actualmente fuera de puestos al mundial y repechaje. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La eliminatoria mundialista de la Concacaf va a un ritmo frenético, ya terminó oficialmente la primera vuelta y, además de Costa Rica que estaría quedando fuera de todas las opciones al mundial a día de hoy, en todos los grupos tenemos grandes sorpresas de cara a lo que se nos viene a partir del lunes que vuelven los juegos, siendo ahora la recta final con las últimas tres jornadas.

Grupo A

Para el grupo A de estas eliminatorias tenemos la primera gran sorpresa, ya que muchos daban por hecho que la selección de Panamá iba a pasar casi que caminando al mundial, no obstante, el actual boleto directo es propiedad de Surinam, por tan solo un gol más anotado que los canaleros, ya que ambas escuadras tienen cinco unidades.

Más atrás viene El Salvador, que pese a su buen inicio con triunfo en cancha de los chapines, se desinfló y ahora son terceros con solo tres puntos, uno más que Guatemala que se está quedando muy por detrás en su lucha por el cupo directo, o al menos el del repechaje.

Grupo B

En este grupo se nos presenta otra llamativa sorpresa, ya que Jamaica parecía que iba a comandar el sector, sin embargo, Curazao le viene de derrotar 2-0 y es el absoluto puntero con siete puntos, uno por arriba de los jamaiquinos.

Trinidad y Tobago, por nombre e historia, se pensaba que sería el llamado a disputa ese liderto, y por consecuente el cupo a la cita mundialista, pero se está quedando corto con cuatro puntos y un tercer lugar que sirve para muy poco.

Bermudas es hasta ahora el país con peor rendimiento ya que acumula solo derrotas en los primeros compromisos de este camino a la copa del mundo.

Costa Rica necesita ganarle a Nicaragua para meterse de lleno en la pelea por un cupo al Mundial. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Grupo C

Costa Rica se coloca fuera de todo hasta el momento, ni boleto directo ni tampoco opción a la repesca con la posición que tiene hasta el momento, sin embargo, el empate ante Honduras en San Pedro Sula parece que eleva los ánimos para buscar remontar y escalar posiciones para dejar el momentáneo tercer puesto atrás, ya que solo tiene tres puntos tras la misma cantidad de paridades.

La sorpresa está siendo Haití, que es el que tendría el pase al mundial, de momento, con sus cinco unidades y un mejor gol diferencia que Honduras, un tanto es lo que lo tiene por delante de los catrachos, ya que ambos están igualados en puntos, positivo de tres para los haitianos y dos para la bicolor.

Nicaragua es colero tras un solo punto obtenido, dicho sea de paso, ante los ticos en la primera fecha, después de eso, los pinoleros solo acumulan derrotas.

Cuáles selecciones irían a repechaje

Al hoy, Haití, Surinam y Curazao tendrían el boleto directo al mundial, pero, ¿cuáles son los dos mejores segundos lugares que irían a repechaje hasta este momento?

Jamaica es la selección con mejor puntaje de los segundos puestos, por lo que tiene su cupo al repechaje actualmente, y el otro combinado sería Honduras sobre Panamá, ya que ambos cuentan con cinco puntos, pero los catrachos cuentan con mejor diferencia de anotaciones, dos, mientras que los canaleros tan solo un positivo de uno.

Costa Rica actualmente está sin opciones de nada, sin embargo, este lunes recibe a Nicargua, una oportunidad vital para no solo sacar tres puntos, sino para intentar marcar muchos goles que pueden ser importantísimos al final.

Tabla de posiciones de las eliminatorias de la Concacaf

Club PJ G E P GF GC DG Pts 🇸🇷

Surinam 3 1 2 0 3 2 +1 5 🇵🇦

Panamá 3 1 2 0 2 1 +1 5 🇸🇻

El Salvador 3 1 0 2 3 4 -1 3 🇬🇹

Guatemala 3 0 2 1 2 3 -1 2

Grupo B

Club PJ G E P GF GC DG Pts 🇨🇼

Curazao 3 2 1 0 5 2 +3 7 🇯🇲

Jamaica 3 2 0 1 6 4 +2 6 🇹🇹

Trinidad y Tobago 3 1 1 1 3 2 +1 4 🇧🇲

Bermudas 3 0 0 3 2 10 -8 0

Grupo C