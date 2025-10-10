Así fue el emotivo momento en que los padres de Aarón Murillo se enteraron que sería titular ante Honduras

Los padres de Aarón Murillo lloraron de la emoción al darse cuenta que sería parte del viaje a Honduras. (shu/FCRF)

Este jueves 9 de octubre fue un día inolvidable para Aarón Murillo pues, ante la sorpresa de muchos, saltó como titular para el crucial partido en San Pedro Sula contra Honduras.

Incluso el padre y la madre del futbolista, aunque siempre confiaron en su hijo y en que Dios le daría una gran oportunidad, se llevaron una sorpresa más que emocionante al darse cuenta que su hijo estaría, primero en la convocatoria, y más aún cuando vieron a su muchacho saltando en la alineación estelar de Miguel Herrera para semejante partido tan complejo, en el que la Sele se jugaba sus aspiraciones para buscar un boleto a la Copa del Mundo del próximo año.

“Nosotros estábamos fuera del país cuando nos dio la noticia de su llamado a la Selección Nacional, estábamos en la sala para abordar, nos pusimos a llorar de la emoción de saber que iba para Honduras, un día antes había visto una notica, pero yo hasta no verlo en la lista real, no decía nada”, contó Vicente Murillo, padre de Aarón, en una entrevista con La Teja.

Los padres del jugador de la nacional tuvieron otra gran emoción cuando se dieron cuenta que no solo iba convocado, sino que su hijo estaría dentro del terreno de juego desde el arranque del choque en el Francisco Morazán.

“Estábamos en el aeropuerto y me llamó la esposa de Haxel Quirós, y me dijo: ‘Doña Rosi, ¿vio que Aarón va para Honduras?’, y todos en el grupo del viaje llorábamos de la emoción. Y el día del partido, cuando llegamos al aeropuerto, tampoco me había dado cuenta que estaba titular, y en eso un muchacho cuando esperábamos las maletas me enseñó la foto de los titulares.

“Son momentos que uno no sabe si reír, llorar o gritar de la emoción, ya que es un sueño de todo futbolista representar al país con la Selección, fue una emoción tan grande que estabamos desesperados por llegar a la casa a verlo”, nos comentó doña Rosa Fonseca, mamá del jugador, que además nos añadió que arribaron a Costa Rica cerca de las 7:00 p.m., es decir una hora antes de que comenzara el encuentro.

Los padres estarán el lunes ante Nicargua apoyando a Murillo

Aarón Murillo fue de las grandes sorpresas de Miguel Herrera en la titular en Honduras. (shu/FCRF)

Doña Rosa aseguró que el lunes sin falta estarán en el estadio Nacional para el choque contra Nicaragua, apoyando a Aarón. “Primero faltan los árbitros antes que nosotros el lunes en el estadio, Dios primero y si Dios lo permite iremos a todos a los que lo lleven con la Selección”, afirmó la madre del jugador.