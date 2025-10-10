“Revivimos a un muerto”: frustración en Honduras tras dejar escapar el triunfo ante Costa Rica

Prensa hondureña comentó sobre el empate ante Costa Rica con calificativos negativos para la bicolor. (shu/FCRF)

Todo era optimismo, fiesta y hasta esperanzas de poder buscar la clasificación directa al Mundial 2026 en Honduras, ya que incluso en varios medios de prensa catracha se comentaba que, ganando ante Costa Rica, podrían asegurar el puesto directo el lunes ante Haití.

Todo ese castillo de ilusiones se vino abajo cuando el silbatero pitó el final del choque en San Pedro Sula y cerramos un empate sin goles este jueves en el estadio Francisco Morazán.

Un punto que para La Sele lo devuelve a la vida, y que para Honduras dio inicio a las dudas tras el panorama tan optimista que mostraba, ya que muchos periodistas catrachos se lamentaron no haber podido ganarle a la Tricolor, ya que sienten que tenían servido el panorama, no obstante la dejaron ir en su propia casa en un encuentro con muy pocas emociones y en las que quedó la sensación de que incluso los ticos tuvieron los chances más peligrosos para sacar el triunfo.

LEA MÁS: Piojo Herrera señala el camino que debe seguir la Selección de Costa Rica en la eliminatoria

Lo que dijó la prensa hondureña

“¿Y ahora...? Levantamos otra vez al muerto de Costa Rica. Duele un empate del que pensamos era triunfo. Pero seguimos vivos", publicó en la red social X, Gustavo Roca, periodista de Honduras, visiblemente disconforme con el marcador entre ticos y hondureños.

Otro de los comunicadores catrachos que expresó en sus redes sociales diversos comentarios acerca del empate fue Julio César Cruz, igualmente en X, en la que apuntó que el empate es malo para Honduras.

“0-0 vs Costa Rica en el Morazán. Mal punto para nosotros, bueno para los ticos. Costa Rica fue inteligente y estuvo 10/10 en defensa, como era su apuesta, pudiendo haberlo ganado sobre el final” añadió el comunicador catracho luego de terminado el compromiso.

Uno de los periódicos más populares en deportes para Honduras es Diario Diez, que días atrás salía con titulares como: “Noche para enterrar a Costa Rica”, sin embargo, luego del juego que acabó sin anotaciones, “Aburrido y mal negocio en el Morazán”, haciendo referencia clara a que el marcador no es nada favorable para la H.

Costa Rica se prepara para recibir a Nicaragua en un duelo clave rumbo al Mundial. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Cómo queda el panorama?

Pese a las tres jornadas disputadas, Honduras es segundo de grupo con cinco puntos, dos por encima de la Tricolor, y empatados en puntos con Haití, no obstante el negativismo por cierta parte de los catrachos es notoria, algo que se puede ver como positivo para los intereses nuestros, que pese a estar debajo en la tabla, el ambiente parece soplar de mejor manera para Costa Rica.

LEA MÁS: Haití le clava un dardo al corazón de Nicargua

La Sele recibe a Nicaragua el lunes por la noche, para en noviembre jugar de visita ante Haití y cerrar ante los catrachos en el Estadio Nacional, mientras que los hondureños reciben a Haití en la cuarta jornada de la cita mundialista, mientras que la siguiente fecha FIFA les tocarán visitas a Nicaragua y Costa Rica.