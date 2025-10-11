¿Ayuda arbitral a Panamá? Medio internacional reacciona al polémico gol ante El Salvador

Panamá ganó por la mínima ante El Salvador en un partido cargado de polémica. (MARVIN RECINOS/AFP)

En un partido sumamente cerrado, Panamá logró imponerse en El Salvador con un solitario tanto de José Fajardo y así acomodar su camino para pelear el boleto a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Corría el minuto 55 de encuentro, cuando José Fajardo se encontró una pelota en el área chica para solo tener que empujarla. Con esto los canaleros ganaron su primer choque de esta fase de eliminación para el mundial, ya que venía de dos paridades, en Surinam y ante Guatemala en su propia casa.

La polémica se da previo al remate de Fajardo, ya que el que le asiste, Amir Murillo, estaba en una posición muy justa, no obstante, el VAR lo daría por válido, y con eso los tres puntos para los canaleros.

Lo que dijo un medio internacional sobre el gol

Un medio español, muy reconocido en estos temas de los fueras de juego y el vídeo arbitraje, llamado Archivo VAR, salió a analizar la acción asegurando que el tanto panameño debió ser anulado por posición adelantada del lateral de Panamá.

El partido entre El Salvador y Panamá fue de dientes apretados, pero ganaron los canaleros. (X de Fepafut/X de Fepafut)

“Gravísimo error del VAR en El Salvador Panamá. Se trata de un error de gran magnitud que puede decidir el grupo A de la Concacaf”, mencionaron en las redes sociales.

🖥️💥 Gravísimo error del VAR en el El Salvador - Panamá.



👉🏻 Murillo, atacante, está por delante del último defensor salvadoreño.



❌ 𝗘𝗦 𝗙𝗨𝗘𝗥𝗔 𝗗𝗘 𝗝𝗨𝗘𝗚𝗢.



▪️ Se trata de un error de gran magnitud que puede decidir el grupo A de la Concacaf. pic.twitter.com/ouau0jVIIz — Archivo VAR (@ArchivoVAR) October 11, 2025

Gracias a ese tanto, Panamá no solo sacó la victoria, sino que empató a Surinam en el liderato del Grupo A y sobrepasó a El Salvador, que se queda estancado en la tercera casilla.

Más polémicas a favor de Panamá

También hubo otra jugada que dejó sus dudas por un posible penal que no se les pitó a los salavdoreños. Fue tanto así que hasta un periodista de Honduras, Julio Cruz, compartió la secuencia en su red social de X, en la que se ve una mano más que clara dentro del área, no obstante no se señaló nada para los locales.

¿Debió haberse sancionado penal para El Salvador en esta acción? ¿Fue beneficiado Panamá por el arbitraje? pic.twitter.com/V8KUKW6cGo — Julio César Cruz (@crumar92) October 11, 2025

El comunicador puso en duda si había sido ayudado Panamá por el arbitraje para sacar los tres puntos en el estadio Cuscatlán.