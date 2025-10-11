Selección de Costa Rica dio de baja a dos jugadores para el encuentro ante Nicaragua

Alexis Gamboa y Orlando Galo quedaron fuera de la Selección de Costa Rica tras el partido ante Honduras. (shu/FCRF)

La Federación Costarricense de Fútbol confirmó este viernes por la noche que dio de baja a dos futbolistas que no estarán disponibles para el encuentro ante Nicaragua, se trata del defensor Alexis Gamboa y el volante Orlando Galo.

“Comunicamos de manera oficial la salida de Orlando Galo y Alexis Gamboa de la concentración de la Selección de Costa Rica, al estar ambos sancionados con un partido de suspensión luego de sumar dos tarjetas amarillas en el proceso eliminatorio”.

“Gamboa regresa al club Alajuelense, y en el caso de Galo, la FCRF realiza las gestiones para su regreso a Letonia”, destacaron.

Miguel 'Piojo' Herrera, no convocó a nadie tras las bajas de Costa Rica ante Honduras. (ORLANDO SIERRA/AFP)

Los futbolistas fueron amonestados en el encuentro ante Honduras de este jueves y como no podrán jugar, se decidió separarlos de una vez para trabajar solo con los que sí tiene chance.

Pese a las decisión adoptada por la Fedefútbol, el técnico Miguel “Piojo Herrera decidió no convocar a ningún jugador en su lugar, sino que se las ingeniará con lo que tiene.