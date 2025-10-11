Deportes

Chepe Bomba no deja de pensar en Costa Rica tras la victoria de Panamá en El Salvador

Panamá se impuso 0-1 en su visita a El Salvador, y tras el pitazo final, Chepe Bomba aprovechó para lanzar mensajes dirigidos a Costa Rica

Por Eduardo Rodríguez
El partido entre El Salvador y Panamá fue de dientes apretados, pero ganaron los canaleros.
El partido entre El Salvador y Panamá fue de dientes apretados, pero ganaron los canaleros. (X de Fepafut/X de Fepafut)

El “cuscatlanazo” así titulan en Panamá la victoria por la mínima de la Selección Nacional panameña en El Salvador por un tanto, ya que es la primera vez que ganan en dicho estadio

El partido fue cerrado, pero se definió con un tanto de José Fajardo que dejó su buena cuota de polémica por una posible posición adelantada, no obstante, se dio por bueno y los panameños se vuelven a montar en el tren que los lleve al Mundial de Norteamérica 2026, estando igualados con Surinam en el primer puesto, eso sí, los centroamericanos son segundos por un gol menos.

Lo que dijo Chepe Bomba

El polémico José Miguel Domínguez, mejor conocido como Chepe Bomba, le lanzó un dardo a Costa Rica, y hasta a Honduras, tras la victoria canalera, ya que asegura que en nuestro país no hay nadie contento con el triunfo de los panameños.

José Miguel Domínguez Chepe Bomba Periodista de Panamá 28 de junio del 2025 Tomado de redes sociales
Chepe Bomba se acordó de Costa Rica en la victoria de Panamá ante El Salvador. (La Nación/Tomado de redes sociales)

“Costa Rica y Honduras, lamentablemente, lloran porque Panamá ganó en el mítico Cuscatlán. No me cuenten sus problemas. Punto y pelota, mentira no es”, dijó el comunicador canalero.

Chepe Bomba se mostró eufórico con la victoria del equipo de Thomas Christiansen. “Hicimos historia en El Salvador, punto y pelota, mentira no es”, acotó en otra publicación el periodista.

Así va la tabla de posiciones del grupo A

POSICIONES – GRUPO A

ClubPJGEPGFGCDGPts
🇸🇷
Surinam		312032+15
🇵🇦
Panamá		312021+15
🇸🇻
El Salvador		310234-13
🇬🇹
Guatemala		302123-12
