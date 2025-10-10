Guatemala tenía la victoria en la bolsa en Surinam pero una catástrofe les impidió ganar

Guatemala dejó ir un triunfo en Surinam de esos que de verdad duelen, pues estuvieron a segundos de lograrlo.

Surinam llegaba a este choque tras mostrar una imagen muy positiva en sus primeros duelos de esta eliminatoria, primero con una presentación sorprendiendo a una Panamá con un empate y ganando en El Salvador.

Surinam y Guatemala se enfrentaron por la tercera jornada de la eliminatoria al mundial. (Federación de Fútbol de Guatemala/Federación de Fútbol de Guatemala)

Guatemala por su lado llegaba tras una dolorosa derrota en casa ante los salvadoreños, pero gracias a un empate en cancha canalera recuperaron la fe de poder pelear por alguno de los boletos o sino de una opción de repechaje.

Durante la etapa inicial, la dinámica fue clara, Surinam llevaba la iniciativa sobre un Guatemala que aguantaba a como podía las embestidas de los sudamericanos, siendo el portero Nicolás Hagen, y hasta el poste, las grandes figuras de los chapines.

Los centroamericanos intentaron acercarse al arco de los locales muy timidamente, pero fue poco lo que hicieron en los primeros 45.

En la complementaria las cosas estuvieron más igualadas, sin embargo fue Guatemala quien pegó primero con un viejo conocido del fútbol tico, Darwin Lom, exjugador de Cartaginés, al 75, con un gran gol de volea que abrió la lata para poner a soñar a todo un país con su primera copa del mundo.

El castillo se derrumbó para los guatemaltecos cuando más duele, al 90+4, en táctica fija, un despeje del arquero y con un remate de media distancia cayó el 1-1 en pies de Virgil Misidjan final con lo que Surinam rescató un punto y le amargó la tarde a los centroamericanos.