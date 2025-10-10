Bélgica sufre un inesperado tropiezo en su camino que lo complica de cara al mundial

Thibaut Courtois y Kevin De Bruyne salieron muy preocupados tras no poderle ganar a Macedonia en casa. (NICOLAS TUCAT/AFP)

Ante la falta de inspiración, Bélgica se atascó contra Macedonia del Norte, este viernes en Gante (0-0), dejando escapar la posibilidad de tomar la delantera en el grupo J de las eliminatorias europeas para el Mundial 2026.

A tres días de un desplazamiento a Gales, los Diablos Rojos, sin su goleador Romelu Lukaku, lesionado, no encontraron la solución frente al bloque defensivo levantado por los hombres de Blagoja Milevski.

Tras empatar también en Macedonia (1-1), los jugadores dirigidos por Rudi Garcia no encontraron el camino a la portería a pesar de una clara dominación.

Los belgas dejan así a sus visitantes el liderato de un grupo J con un futuro muy incierto, con macedonios (12 puntos), belgas (11) y galeses (10) separados por solo dos puntos. De manera directa al mundial solo pasa el líder de grupo, el segundo juega un repechaje ante otro europeo.

Bélgica lo intentó todo, acumulando ocasiones, especialmente a través de Kevin De Bruyne y Jérémy Doku.

Pero sin un verdadero número 9, los Diablos Rojos fueron inofensivos, con el portero oponente Stole Dimitrievski viéndose obligado a intervenir en pocas ocasiones.

Alemania retomó el camino al golear a Luxemburgo (DANIEL ROLAND/AFP)

Retomaron camino

La jornada dejó a los belgas como el mayor damnificado entre los equipos tradicionales en un día que selecciones como Alemania pudieron corregir su rumbo y tomar un poco de aire.

Los germanos golearon 4-0 en casa a Luxemburgo, para ponerse primeros con seis puntos en tres partidos, los mismos que Irlanda del Norte, al que aventaja por gol diferencia (4 a 2).

Francia goleó en casa 3-0 a Azerbaiyán en un choque que contó con Kylian Mbappé, anotador de uno de los tres tantos, luego de que este estuviera en duda por su lesión la semana pasada con el Real Madrid en España.