Inteligencia artificial pronostica este marcador en partido entre Costa Rica y Nicaragua por la eliminatoria

La Selección de Costa Rica se enfrentará a Nicaragua el próximo lunes por la eliminatoria mundialista, en un duelo donde los ticos parten como favoritos según el análisis estadístico y el rendimiento histórico entre ambas selecciones.

Por Hillary Chinchilla Marín
Nicaragua vs. Costa Rica Eliminatoria de la Concacaf Ariel Arauz Joseph Mora 5 de setiembre del 2025 Cortesía: MR Agencia - Emanuel Morales Bustos
La Selección de Costa Rica parte como favorita ante Nicaragua en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026. Cortesía: MR Agencia - Emanuel Morales Bustos (La Nación/Nicaragua vs. Costa Rica Eliminatoria de la Concacaf Ariel Arauz Joseph Mora 5 de setiembre del 2025 Cortesía: MR Agencia - Emanuel Morales Bustos)

Le pedimos a la inteligencia artificial que hiciera una predicción del marcador del juego entre Costa Rica y Nicaragua por la eliminatoria mundialista.

Y para ella, Costa Rica llega como favorita, ya que, asegura, es una selección, con jugadores experimentados en ligas internacionales, que mantiene una plantilla más sólida y una historia muy favorable frente a Nicaragua, a la que ha vencido en la mayoría de los enfrentamientos previos.

LEA MÁS: Selección de Costa Rica dio de baja a dos jugadores para el encuentro ante Nicaragua

Resaltó que en los últimos cinco partidos entre ambas selecciones, Costa Rica ha ganado cuatro y empatado uno. Nicaragua, aunque ha mostrado progresos con una generación más joven, todavía tiene dificultades para mantener la posesión y concretar goles ante equipos de mayor nivel.

Factores que pueden influir en el resultado según la IA

  • Localía: Si el partido es en Costa Rica, la ventaja aumenta por el apoyo del público y la familiaridad con el terreno.
  • Condición física: Algunos seleccionados ticos juegan en Europa y la MLS, lo que puede influir en el ritmo y desgaste.
  • Motivación: Para Nicaragua, el encuentro representa una oportunidad histórica; para Costa Rica, una obligación de ganar.

LEA MÁS: La Sele depende de sí misma: así está el panorama de Costa Rica para obtener un boleto directo el Mundial

Predicción probable (según datos y tendencia)

Basado en el rendimiento reciente y las estadísticas históricas:

Costa Rica 2 - 0 Nicaragua

No obstante, el fútbol siempre tiene margen para la sorpresa, especialmente, en torneos de eliminatoria, donde la presión y los errores pueden definir el marcador.

Nicaragua vs. Costa Rica
Nicaragua busca dar la sorpresa frente a un equipo tico con amplia experiencia internacional. (shu/FCRF)
Costa Rica vs NicaraguaEliminatoria mundialistaMundial 2026Inteligencia ArtificialNotas IALTHNotas IALT
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

