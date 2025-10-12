Inteligencia artificial pronostica este marcador en partido entre Costa Rica y Nicaragua por la eliminatoria

La Selección de Costa Rica parte como favorita ante Nicaragua en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026. Cortesía: MR Agencia - Emanuel Morales Bustos (La Nación/Nicaragua vs. Costa Rica Eliminatoria de la Concacaf Ariel Arauz Joseph Mora 5 de setiembre del 2025 Cortesía: MR Agencia - Emanuel Morales Bustos)

Le pedimos a la inteligencia artificial que hiciera una predicción del marcador del juego entre Costa Rica y Nicaragua por la eliminatoria mundialista.

Y para ella, Costa Rica llega como favorita, ya que, asegura, es una selección, con jugadores experimentados en ligas internacionales, que mantiene una plantilla más sólida y una historia muy favorable frente a Nicaragua, a la que ha vencido en la mayoría de los enfrentamientos previos.

Resaltó que en los últimos cinco partidos entre ambas selecciones, Costa Rica ha ganado cuatro y empatado uno. Nicaragua, aunque ha mostrado progresos con una generación más joven, todavía tiene dificultades para mantener la posesión y concretar goles ante equipos de mayor nivel.

Factores que pueden influir en el resultado según la IA

Localía: Si el partido es en Costa Rica, la ventaja aumenta por el apoyo del público y la familiaridad con el terreno.

Condición física: Algunos seleccionados ticos juegan en Europa y la MLS, lo que puede influir en el ritmo y desgaste.

Motivación: Para Nicaragua, el encuentro representa una oportunidad histórica; para Costa Rica, una obligación de ganar.

Predicción probable (según datos y tendencia)

Basado en el rendimiento reciente y las estadísticas históricas:

Costa Rica 2 - 0 Nicaragua

No obstante, el fútbol siempre tiene margen para la sorpresa, especialmente, en torneos de eliminatoria, donde la presión y los errores pueden definir el marcador.