Costa Rica vs. Nicaragua: nicaragüenses lanzan duras críticas contra su selección

Nicaragüenses lanzan duras críticas a su selección previo al duelo de este lunes frente a Costa Rica. (La Nación/Nicaragua vs. Costa Rica Eliminatoria de la Concacaf Ariel Arauz Joseph Mora 5 de setiembre del 2025 Cortesía: MR Agencia - Emanuel Morales Bustos)

A pocas horas del enfrentamiento entre Costa Rica y Nicaragua en el Estadio Nacional, los seguidores nicaragüenses no escondieron su frustración y desconfianza en redes sociales.

La selección pinolera, que viene de un empate y dos derrotas, ha sido cuestionada por sus fanáticos, quienes temen un nuevo tropiezo en las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Tras una publicación de la Federación de Fútbol de Nicaragua, numerosos comentarios dejaron claro el malestar de los aficionados.

Esta fue la publicación de la Federación de Nicaragua. (Fenifut/Facebook)

Entre los mensajes más destacados se leen críticas directas y pronósticos negativos, como:

“Que se retiren ya, que deje de ser un deporte a nivel ‘profesional’ en Nicaragua”, “Pronóstico un 2 a 0 a favor de los ticos”, “Lleven un saco”, “Dan pena ajena más bien, ni ganas de apoyarlos dan ya”, “Mínimo 3 se llevan hoy”, “Vamos con todo a regalar puntos”, entre otros.

El partido se disputará este lunes a partir de las 8 p. m., y se espera un encuentro con muchas emociones.