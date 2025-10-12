Periodista Diego Obando aprovechó la conferencia de Miguel Herrera para hacer algo impensado

Diego Obando aprovechó la conferencia de prensa del técnico Miguel Herrera, para pedirle un autógrafo. Instagram Diego Obando. ( Instagram Diego Obando. /Instagram Diego Obando.)

El periodista Diego Obando aprovechó la conferencia de prensa del entrenador de la Selección Nacional, Miguel Herrera, para llevarse un regalito a su casa.

Este domingo, el Piojo atendió a los medios previo al juego entre Costa Rica y Nicaragua, por la eliminatoria hacia la Copa del Mundo del 2026 y luego del encuentro entre el entrenador mexicano y los medios, Obando sorprendió a todos.

LEA MÁS: Miguel Herrera revela sus planes con Celso Borges para el juego ante Nicaragua

Periodista Diego Obando se fue feliz de la conferencia con el Piojo. Instagram Diego Obando. (Instagram/Instagram)

El comunicador de Multimedios se llevó una tarjeta de colección, conmemorativa a la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994 y en ella aparece el Piojo defendiendo los colores de la Selección Mexicana y no perdió oportunidad para que el técnico se la firmara.

LEA MÁS: Diego Obando hizo preguntas sobre Keylor Navas en México y las respuestas lo sorprenderán

“Llevo oro puro y nato” escribió Diego, mostrando la firma de Herrera en la tarjeta de la emblemática marca “Upper Deck”.