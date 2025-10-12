Legionarios

Periodista Diego Obando aprovechó la conferencia de Miguel Herrera para hacer algo impensado

El periodista Diego Obando supo sacarle el jugo a la conferencia de prensa del técnico de la Selección Miguel Herrera

Por Yenci Aguilar Arroyo
Diego Obando aprovechó la conferencia de prensa del técnico Miguel Herrera, para pedirle un autógrafo. Instagram Diego Obando.
Diego Obando aprovechó la conferencia de prensa del técnico Miguel Herrera, para pedirle un autógrafo. Instagram Diego Obando.

El periodista Diego Obando aprovechó la conferencia de prensa del entrenador de la Selección Nacional, Miguel Herrera, para llevarse un regalito a su casa.

Este domingo, el Piojo atendió a los medios previo al juego entre Costa Rica y Nicaragua, por la eliminatoria hacia la Copa del Mundo del 2026 y luego del encuentro entre el entrenador mexicano y los medios, Obando sorprendió a todos.

Periodista Diego Obando vivió pesadilla en Estados Unidos tras final del Mundial de Clubes
Periodista Diego Obando se fue feliz de la conferencia con el Piojo. Instagram Diego Obando. (Instagram/Instagram)

El comunicador de Multimedios se llevó una tarjeta de colección, conmemorativa a la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994 y en ella aparece el Piojo defendiendo los colores de la Selección Mexicana y no perdió oportunidad para que el técnico se la firmara.

“Llevo oro puro y nato” escribió Diego, mostrando la firma de Herrera en la tarjeta de la emblemática marca “Upper Deck”.

Entenamiento de la Selección Nacional
El técnico Miguel Herrera firmó la tarjeta del periodista de Multimedios. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
Diego ObandoMiguel HerreraCosta Rica vs NicaraguaPiojo Herrera
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

