Nicaragua confía en lograr la victoria ante Costa Rica con el apoyo de su afición

La Selección Nacional de Nicaragua llegó este fin de semana al país con una situación muy adversa, para cumplir con sus aspiraciones para llegar a la próxima Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en el 2026.

Un punto conseguido ante la Tricolor en Managua, es lo único que suma el equipo pinolero hasta el momento, después de acumular dos derrotas al hilo, en Honduras 2-0 y en su propio país 3-0 frente a Haití, dejando a los nicaragüenses prácticamente sin margen de error.

Además, la delegación pinolera informó que el entrenador, Marco Antonio Figueroa, no daría conferencia de prensa en nuestro país previo al crucial choque.

“A nombre de la Federación de Fútbol de Nicaragua informamos que la selección nicaragüense no hará conferencia de prensa oficial mañana (domingo) en Costa Rica”, dijeron.

Por las condiciones del clima, no pudieron hacer entrenamiento en el reducto de La Sabana, por lo que Alajuelense les prestó las instalaciones del CAR, en Turrúcares, para que pudieran entrenar.

Byron Bonilla, seleccionado de Nicaragua, habló a su llegada al país, expresando que sabe de las urgencias del equipo, pero que esperan sumar en el Estadio Nacional.

“Jugaremos con respeto ante un gran equipo y todos jugaremos a ganar, sabemos que es difícil, pero no imposible”, dijo el volante.

Se le consultó por el peso que jugará el estadio, y mencionó lo siguiente. “No sé si pesará para nosotros, creo que habrá una gran presencia de personas de Nicaragua que viven acá y al final seremos once contra once”, apuntó Bonilla.

“Tenemos mucha responsabilidad luego del mal resultado en casa, entonces queremos buscar los puntos afuera y trabajaremos para eso”, recalcó el seleccionado nicaragüense.