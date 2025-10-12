Costa Rica vs. Nicaragua: horarios y canales de TV para ver el partido de eliminatoria mundialista

La Selección de Costa Rica se enfrentará a Nicaragua este lunes 13 de octubre de 2025, en un partido correspondiente a la fecha 4 del grupo C de las eliminatorias de Concacaf, rumbo al Mundial de 2026.
El encuentro se disputará en el Estadio Nacional de San José, donde los dirigidos por Miguel Herrera buscarán sumar tres puntos claves frente a un rival que llega con la ilusión de sorprender.
LEA MÁS: Miguel Herrera revela sus planes con Celso Borges para el juego ante Nicaragua
Transmisión, hora y canales del partido
El compromiso podrá verse EN VIVO por distintos canales oficiales de televisión y plataformas digitales en América y Europa. A continuación, la tabla con los horarios y canales de transmisión por país:
LEA MÁS: Inteligencia artificial pronostica este marcador en partido entre Costa Rica y Nicaragua por la eliminatoria
|Costa Rica
|8 p.m.
|Canal 6 Repretel, Teletica
|Nicaragua
|8 p.m.
|NicaSports
|Perú
|9 p.m.
|El Canal del Fútbol, DirecTV Sports
|México
|9 p.m.
|Azteca Deportes, TUDN
|Colombia
|9 p.m.
|Caracol TV, RCN Televisión
|Argentina
|11 p.m.
|TyC Sports, DirecTV Sports
|Chile
|11 p.m.
|Chilevisión, DirecTV Sports
|Paraguay
|11 p.m.
|Tigo Sports
|Brasil
|11 p.m.
|SporTV, Globo
|España
|4 a.m. (14 de octubre)
|Movistar Plus+, Gol Mundial
|EE. UU. (Este)
|10 p.m.
|TUDN USA, ViX
|EE. UU. (Pacífico)
|7 p.m.
|TUDN USA, ViX