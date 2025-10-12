Teleguía Deportes

Costa Rica vs. Nicaragua: horarios y canales de TV para ver el partido de eliminatoria mundialista

Costa Rica y Nicaragua se jugarán este lunes 13 de octubre por la jornada 4 de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026

Por Hillary Chinchilla Marín
Nicaragua vs. Costa Rica
Costa Rica recibe a Nicaragua en el Estadio Nacional por la cuarta fecha de las Eliminatorias Concacaf. (shu/FCRF)

La Selección de Costa Rica se enfrentará a Nicaragua este lunes 13 de octubre de 2025, en un partido correspondiente a la fecha 4 del grupo C de las eliminatorias de Concacaf, rumbo al Mundial de 2026.

El encuentro se disputará en el Estadio Nacional de San José, donde los dirigidos por Miguel Herrera buscarán sumar tres puntos claves frente a un rival que llega con la ilusión de sorprender.

Transmisión, hora y canales del partido

El compromiso podrá verse EN VIVO por distintos canales oficiales de televisión y plataformas digitales en América y Europa. A continuación, la tabla con los horarios y canales de transmisión por país:

Costa Rica8 p.m.Canal 6 Repretel, Teletica
Nicaragua8 p.m.NicaSports
Perú9 p.m.El Canal del Fútbol, DirecTV Sports
México9 p.m.Azteca Deportes, TUDN
Colombia9 p.m.Caracol TV, RCN Televisión
Argentina11 p.m.TyC Sports, DirecTV Sports
Chile11 p.m.Chilevisión, DirecTV Sports
Paraguay11 p.m.Tigo Sports
Brasil11 p.m.SporTV, Globo
España4 a.m. (14 de octubre)Movistar Plus+, Gol Mundial
EE. UU. (Este)10 p.m.TUDN USA, ViX
EE. UU. (Pacífico)7 p.m.TUDN USA, ViX
Marco Antonio Figueroa explicó por qué Byron Bonilla fue suplente ante la Selección de Costa Rica.
Los ticos buscan mantener su dominio histórico ante la selección nicaragüense. (Fenifut/Fenifut)
