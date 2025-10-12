Costa Rica vs. Nicaragua: horarios y canales de TV para ver el partido de eliminatoria mundialista

Costa Rica recibe a Nicaragua en el Estadio Nacional por la cuarta fecha de las Eliminatorias Concacaf. (shu/FCRF)

La Selección de Costa Rica se enfrentará a Nicaragua este lunes 13 de octubre de 2025, en un partido correspondiente a la fecha 4 del grupo C de las eliminatorias de Concacaf, rumbo al Mundial de 2026.

El encuentro se disputará en el Estadio Nacional de San José, donde los dirigidos por Miguel Herrera buscarán sumar tres puntos claves frente a un rival que llega con la ilusión de sorprender.

Transmisión, hora y canales del partido

El compromiso podrá verse EN VIVO por distintos canales oficiales de televisión y plataformas digitales en América y Europa. A continuación, la tabla con los horarios y canales de transmisión por país:

Costa Rica 8 p.m. Canal 6 Repretel, Teletica Nicaragua 8 p.m. NicaSports Perú 9 p.m. El Canal del Fútbol, DirecTV Sports México 9 p.m. Azteca Deportes, TUDN Colombia 9 p.m. Caracol TV, RCN Televisión Argentina 11 p.m. TyC Sports, DirecTV Sports Chile 11 p.m. Chilevisión, DirecTV Sports Paraguay 11 p.m. Tigo Sports Brasil 11 p.m. SporTV, Globo España 4 a.m. (14 de octubre) Movistar Plus+, Gol Mundial EE. UU. (Este) 10 p.m. TUDN USA, ViX EE. UU. (Pacífico) 7 p.m. TUDN USA, ViX