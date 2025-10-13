Costa Rica vs Nicaragua: hora, canal y todos los detalles del partido de este lunes 13 de octubre

Costa Rica y Nicaragua se enfrentan en el Estadio Nacional por las Eliminatorias Concacaf 2026. (ChatGPT/ChatGPT)

El partido entre Costa Rica y Nicaragua promete emociones fuertes este lunes 13 de octubre, cuando ambas selecciones se enfrenten en el Estadio Nacional de San José por la cuarta jornada del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026.

La Selección de Costa Rica, dirigida por Miguel Herrera, llega presionada tras empatar sus tres primeros compromisos y necesita sumar de a tres para mantenerse en carrera hacia la próxima Copa del Mundo. Enfrente tendrá a una Nicaragua que busca hacer historia y seguir creciendo en el panorama regional.

LEA MÁS: Inteligencia artificial pronostica este marcador en partido entre Costa Rica y Nicaragua por la eliminatoria

Horario y canales para ver Costa Rica vs Nicaragua

El encuentro entre ambas selecciones podrá verse EN VIVO por televisión abierta y plataformas digitales, con transmisión confirmada para América y Europa. El pitazo inicial será a las 8:00 p.m. (hora local).

País Hora Canales de transmisión Costa Rica 8:00 p.m. Teletica Canal 7, Repretel Canal 6 Nicaragua 8:00 p.m. NicaSports Perú 9:00 p.m. El Canal del Fútbol, DirecTV Sports México 9:00 p.m. Azteca Deportes, TUDN Colombia 9:00 p.m. Caracol TV, RCN Televisión Argentina 11:00 p.m. TyC Sports, DirecTV Sports Chile 11:00 p.m. Chilevisión, DirecTV Sports Paraguay 11:00 p.m. Tigo Sports Brasil 11:00 p.m. SporTV, Globo España 4:00 a.m. (14 de octubre) Movistar Plus+, Gol Mundial Estados Unidos (Este) 10:00 p.m. TUDN USA, ViX Estados Unidos (Pacífico) 7:00 p.m. TUDN USA, ViX

Así llegan las selecciones

Costa Rica necesita la victoria para mantenerse con opciones de clasificación directa. El técnico Miguel Herrera ha insistido en la importancia de aprovechar la localía y recuperar la confianza del grupo.

La Selección de Costa Rica buscará su primera victoria ante Nicaragua rumbo al Mundial 2026. (STRINGER/AFP)

“Tenemos que pensar en el primer gol, porque no podemos pensar en el tercero ni en el cuarto si no hemos metido el primero”, expresó Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica en la conferencia de prensa previa al duelo de este lunes.

LEA MÁS: Selección de Costa Rica dio de baja a dos jugadores para el encuentro ante Nicaragua

Por su parte, Nicaragua llega motivada tras un sólido desempeño en su último encuentro y con la intención de sumar puntos fuera de casa.

Lo que está en juego

Costa Rica: busca su primer triunfo y consolidarse como uno de los favoritos del Grupo C.

busca su primer triunfo y consolidarse como uno de los favoritos del Grupo C. Nicaragua: aspira a sumar en San José y seguir con opciones de clasificación.

aspira a sumar en San José y seguir con opciones de clasificación. Ambas selecciones: luchan por mantenerse en la pelea por un boleto al Mundial de 2026.

El duelo será seguido con atención por los aficionados de toda Centroamérica, que consideran este enfrentamiento uno de los más intensos y tradicionales de la región.

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.