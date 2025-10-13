Deportes

Costa Rica vs Nicaragua: hora, canal y todos los detalles del partido de este lunes 13 de octubre

El combinado costarricense busca su primera victoria en casa ante una Nicaragua que llega motivada y con la ilusión de dar la sorpresa en esta nueva jornada eliminatoria

Por Marcelo Poltronieri
Costa Rica y Nicaragua se enfrentan en el Estadio Nacional por las Eliminatorias Concacaf 2026.
Costa Rica y Nicaragua se enfrentan en el Estadio Nacional por las Eliminatorias Concacaf 2026. (ChatGPT/ChatGPT)

El partido entre Costa Rica y Nicaragua promete emociones fuertes este lunes 13 de octubre, cuando ambas selecciones se enfrenten en el Estadio Nacional de San José por la cuarta jornada del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026.

La Selección de Costa Rica, dirigida por Miguel Herrera, llega presionada tras empatar sus tres primeros compromisos y necesita sumar de a tres para mantenerse en carrera hacia la próxima Copa del Mundo. Enfrente tendrá a una Nicaragua que busca hacer historia y seguir creciendo en el panorama regional.

Horario y canales para ver Costa Rica vs Nicaragua

El encuentro entre ambas selecciones podrá verse EN VIVO por televisión abierta y plataformas digitales, con transmisión confirmada para América y Europa. El pitazo inicial será a las 8:00 p.m. (hora local).

PaísHoraCanales de transmisión
Costa Rica8:00 p.m.Teletica Canal 7, Repretel Canal 6
Nicaragua8:00 p.m.NicaSports
Perú9:00 p.m.El Canal del Fútbol, DirecTV Sports
México9:00 p.m.Azteca Deportes, TUDN
Colombia9:00 p.m.Caracol TV, RCN Televisión
Argentina11:00 p.m.TyC Sports, DirecTV Sports
Chile11:00 p.m.Chilevisión, DirecTV Sports
Paraguay11:00 p.m.Tigo Sports
Brasil11:00 p.m.SporTV, Globo
España4:00 a.m. (14 de octubre)Movistar Plus+, Gol Mundial
Estados Unidos (Este)10:00 p.m.TUDN USA, ViX
Estados Unidos (Pacífico)7:00 p.m.TUDN USA, ViX

Así llegan las selecciones

Costa Rica necesita la victoria para mantenerse con opciones de clasificación directa. El técnico Miguel Herrera ha insistido en la importancia de aprovechar la localía y recuperar la confianza del grupo.

Alejandro Bran de Costa Rica va a la marca de Byron Bonilla de Nicaragua, durante el partido por las eliminatorias rumbo al Mundial del 2026.
La Selección de Costa Rica buscará su primera victoria ante Nicaragua rumbo al Mundial 2026. (STRINGER/AFP)

“Tenemos que pensar en el primer gol, porque no podemos pensar en el tercero ni en el cuarto si no hemos metido el primero”, expresó Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica en la conferencia de prensa previa al duelo de este lunes.

Por su parte, Nicaragua llega motivada tras un sólido desempeño en su último encuentro y con la intención de sumar puntos fuera de casa.

Lo que está en juego

  • Costa Rica: busca su primer triunfo y consolidarse como uno de los favoritos del Grupo C.
  • Nicaragua: aspira a sumar en San José y seguir con opciones de clasificación.
  • Ambas selecciones: luchan por mantenerse en la pelea por un boleto al Mundial de 2026.

El duelo será seguido con atención por los aficionados de toda Centroamérica, que consideran este enfrentamiento uno de los más intensos y tradicionales de la región.

