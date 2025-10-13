Teleguía Deportes

Estas son las 22 selecciones clasificadas al Mundial 2026 hasta el momento

El Mundial 2026 contará con 48 selecciones y tres países anfitriones. Hasta la fecha, ya hay 22 equipos clasificados, entre ellos Cabo Verde, que hizo historia al asegurar su primera participación en una Copa del Mundo

Por El Comercio / Perú / GDA y Hillary Chinchilla Marín
Los jugadores de Cabo Verde, en el entrenamiento previo a hacer historia para clasificarse al Mundial 2026.
Los jugadores de Cabo Verde, en el entrenamiento previo a hacer historia para clasificarse al Mundial 2026. (Federación de Cabo Verde/Federación de Cabo Verde)

Este lunes 13 de octubre, Cabo Verde se unió, oficialmente, al grupo de selecciones que participarán en el Mundial 2026, tras vencer 3-0 a Eswatini en las Eliminatorias Africanas. Los goles de Dailon Livramento, Stopira y Willy Semedo sellaron una victoria histórica para el pequeño país africano, que debutará en la máxima cita del fútbol mundial.

Con su clasificación, ya son 22 las selecciones confirmadas para la próxima Copa del Mundo, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Los países anfitriones

Tres selecciones tienen asegurada su participación por ser anfitrionas del torneo:

  • México
  • Estados Unidos
  • Canadá

Clasificados por confederación

Sudamérica (Conmebol)

Seis selecciones aseguraron su boleto tras concluir las eliminatorias:

  • Argentina
  • Brasil
  • Uruguay
  • Ecuador
  • Colombia
  • Paraguay

Asia (AFC)

Desde el continente asiático, ya están clasificados:

  • Japón
  • Irán
  • Uzbekistán
  • Jordania
  • Corea del Sur
  • Australia

África (CAF)

El continente africano cuenta con seis representantes confirmados:

  • Marruecos
  • Túnez
  • Egipto
  • Argelia
  • Ghana
  • Cabo Verde (primera clasificación en su historia)

Oceanía (OFC)

  • Nueva Zelanda

Distribución general de cupos para el Mundial 2026

Anfitriones3
Sudamérica (Conmebol)6
Europa (UEFA)16
Asia (AFC)8
África (CAF)9
Oceanía (OFC)1
Repechaje Intercontinental2

Europa y algunas regiones de África y Asia aún tienen puestos por definir, por lo que la lista final de equipos se completará durante 2025.

Un Mundial con más países que nunca

El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones y tres sedes. La expansión del formato permitirá que más equipos, como Cabo Verde, vivan la experiencia mundialista.

El torneo marcará un nuevo capítulo en la historia del fútbol, con la participación de selecciones tradicionales y debutantes en busca del título más deseado.

Mundial 2026selecciones clasificadasCabo VerdeFIFAMéxico 2026Notas IALTNotas IALTH
El Comercio

El Comercio / Perú / GDA

Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

