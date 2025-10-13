Estas son las 22 selecciones clasificadas al Mundial 2026 hasta el momento

Los jugadores de Cabo Verde, en el entrenamiento previo a hacer historia para clasificarse al Mundial 2026. (Federación de Cabo Verde/Federación de Cabo Verde)

Este lunes 13 de octubre, Cabo Verde se unió, oficialmente, al grupo de selecciones que participarán en el Mundial 2026, tras vencer 3-0 a Eswatini en las Eliminatorias Africanas. Los goles de Dailon Livramento, Stopira y Willy Semedo sellaron una victoria histórica para el pequeño país africano, que debutará en la máxima cita del fútbol mundial.

Con su clasificación, ya son 22 las selecciones confirmadas para la próxima Copa del Mundo, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Los países anfitriones

Tres selecciones tienen asegurada su participación por ser anfitrionas del torneo:

México

Estados Unidos

Canadá

Clasificados por confederación

Sudamérica (Conmebol) Copiado!

Seis selecciones aseguraron su boleto tras concluir las eliminatorias:

Argentina

Brasil

Uruguay

Ecuador

Colombia

Paraguay

Asia (AFC) Copiado!

Desde el continente asiático, ya están clasificados:

Japón

Irán

Uzbekistán

Jordania

Corea del Sur

Australia

África (CAF) Copiado!

El continente africano cuenta con seis representantes confirmados:

Marruecos

Túnez

Egipto

Argelia

Ghana

Cabo Verde (primera clasificación en su historia)

Oceanía (OFC) Copiado!

Nueva Zelanda

Distribución general de cupos para el Mundial 2026

Anfitriones 3 Sudamérica (Conmebol) 6 Europa (UEFA) 16 Asia (AFC) 8 África (CAF) 9 Oceanía (OFC) 1 Repechaje Intercontinental 2

Europa y algunas regiones de África y Asia aún tienen puestos por definir, por lo que la lista final de equipos se completará durante 2025.

Un Mundial con más países que nunca

El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones y tres sedes. La expansión del formato permitirá que más equipos, como Cabo Verde, vivan la experiencia mundialista.

El torneo marcará un nuevo capítulo en la historia del fútbol, con la participación de selecciones tradicionales y debutantes en busca del título más deseado.

